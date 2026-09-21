Pensaban que la época de los números imposibles había terminado con la marcha de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo de LaLiga, y que llegar a cifras como 48 o 50 goles en una sola temporada se había convertido en cosa del pasado.

Pero Raphinha decidió reabrir este expediente de una manera que nadie esperaba.





12 goles en apenas los primeros 7 partidos. Una cifra que sitúa a la estrella brasileña en una zona reservada solo a los gigantes de este deporte y que le hace perseguir las huellas de Cristiano Ronaldo y Messi desde las primeras semanas de la temporada.

Y la paradoja es que esta explosión goleadora llegó al mismo tiempo que sufría un gran golpe con su exclusión de la lista de los 30 candidatos al Balón de Oro.

Pero Raphinha no entró en guerras dialécticas, no necesitó declaraciones incendiarias y eligió la forma más contundente de responder: los goles.

Y ahora, después de haberse convertido en una fiera que devora las defensas de LaLiga, la pregunta es: ¿podrá Raphinha devolver a la competición la época de Messi y Ronaldo y llamar a la puerta de esa cifra que durante años parecía imposible de alcanzar?