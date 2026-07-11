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HaalandGetty Images
SID

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¿Un modelo a seguir para la DFB? Noruega optó por un camino diferente... y ahora triunfa

World Cup
Noruega vs Inglaterra
Noruega

Mientras que el deporte de élite suele empezar con la búsqueda de grandes talentos, Noruega opta por reducir la presión por el rendimiento y obtiene buenos resultados. ¿Un modelo a seguir para Alemania?

Impulsado por la explosividad de un atleta, el salto de un balonmanista y la testarazo de un gigante de 1,95 m, Erling Haaland marcó a Brasil y llevó a Noruega por primera vez a cuartos de un Mundial. Un gol que evoca su juventud. Antes de ser el «cyborg goleador», este noruego de 25 años practicó balonmano, atletismo y esquí de fondo antes de dedicarse al fútbol.

  • Tras el último fiasco en el Mundial, Jürgen Klopp afirma que Alemania debe «cuestionar todo, hasta la categoría sub-10». Noruega, en cambio, lleva casi 20 años por otro camino: en lugar de los centros de alto rendimiento, deja que los niños sean niños el mayor tiempo posible. La base son los derechos del niño en el deporte de la federación noruega NIF. Desde 2007 se aplica lo siguiente: las nuevas generaciones pueden practicar diversos deportes según sus necesidades y capacidades. Antes de los nueve años no hay clasificaciones ni campeones; no existen ganadores ni perdedores oficiales. La competición se introduce gradualmente a partir de los 14 años.

    En 2026 los resultados saltan a la vista: la «Landslaget» avanza en el Mundial y domina el medallero olímpico a pesar de sus 5,5 millones de habitantes. En 2007 nadie lo imaginaba; la ley solo buscaba dar espacio para probar y fracasar.

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  • Brazil v Norway: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ¿Qué puede aprender la DFB del éxito de Noruega?

    Alemania, con más de 83 millones de habitantes, aún busca su próxima generación dorada. Ahora surge una alternativa que cuestiona el modelo vigente: ¿debería pensar más como Noruega?

    La DFB ya lo aplica en parte y ha reformado su «filosofía de entrenamiento alemana». «Jugar a marcar goles en grupos reducidos es tan importante como beber agua a diario», afirma Hannes Wolf, director de cantera de la DFB, en la web de la federación. Más contacto con el balón, más decisiones. Así busca contrarrestar la presión por el rendimiento y potenciar la creatividad individual y la reducción del estrés. Wolf cuenta con el respaldo de Thomas Broich, responsable de la cantera del Borussia Dortmund, quien cuestiona la utilidad de las clasificaciones en el fútbol infantil, alineándose con el modelo escandinavo.

    Pese a ello, la nueva filosofía sigue siendo criticada: tras la eliminación mundialista ante Paraguay, volvió la exigencia de las «virtudes alemanas». El campeón del mundo Sami Khedira alertó sobre una generación de «perdedores perfectamente formados». «No debemos sobreproteger a los jóvenes», afirmó. Lothar Matthäus, Michael Ballack y Bastian Schweinsteiger coincidieron. Piden recuperar pasión, ambición, fortaleza y mentalidad, lemas que ya surgieron tras otros fracasos.

    No hay pruebas científicas de que Haaland y su generación hayan llegado a la élite solo por el modelo noruego: el éxito deportivo nunca tiene una sola causa. Pero un ejemplo alemán muestra que la diversidad no perjudica: Dirk Nowitzki fue, en su juventud, el segundo mejor tenista de su promoción y también practicaba balonmano y fútbol. Después construyó una carrera mundial en el baloncesto.

  • La selección de Noruega para el Mundial 2026

    PosiciónJugadorClub
    PorteroOrjan NylandFC Sevilla
    PorteroEgil SelvikFC Watford
    GolSander Tangvik Hamburger SV
    DefensaKristoffer AjerFC Brentford
    DefensaJulian RyersonBorussia Dortmund
    DefensaLeo Skiri OstigardGenoa FC
    DefensaMarcus Holmgren PedersenFC Torino
    DefensaDavid Moller WolfeWolverhampton Wanderers
    DefensaFredrik Andre BjorkanBodø/Glimt
    DefensaTorbjørn HeggemFC Bolonia
    DefensaSondre LangasDerby County
    DefensaHenrik FalchenerViking Stavanger
    CentrocampistaSander BergeFC Fulham
    CentrocampistaPatrick BergBodø/Glimt
    CentrocampistaKristian ThorstvedtUS Sassuolo
    CentrocampistaMorten ThorsbyUS Cremonese
    CentrocampistaMartin ÖdegaardFC Arsenal
    CentrocampistaThelo AasgaardGlasgow Rangers
    CentrocampistaFredrik Aursnes Benfica
    DelanteroErling HaalandManchester City
    DelanteroAlexander SörlothAtlético de Madrid
    DelanteroJorgen Strand LarsenCrystal Palace
    DelanteroAntonio NusaRB Leipzig
    DelanteroOscar BobbFC Fulham
    DelanteroJens Petter HaugeBodø/Glimt
    DelanteroAndreas SchjelderupBenfica

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