Alemania, con más de 83 millones de habitantes, aún busca su próxima generación dorada. Ahora surge una alternativa que cuestiona el modelo vigente: ¿debería pensar más como Noruega?

La DFB ya lo aplica en parte y ha reformado su «filosofía de entrenamiento alemana». «Jugar a marcar goles en grupos reducidos es tan importante como beber agua a diario», afirma Hannes Wolf, director de cantera de la DFB, en la web de la federación. Más contacto con el balón, más decisiones. Así busca contrarrestar la presión por el rendimiento y potenciar la creatividad individual y la reducción del estrés. Wolf cuenta con el respaldo de Thomas Broich, responsable de la cantera del Borussia Dortmund, quien cuestiona la utilidad de las clasificaciones en el fútbol infantil, alineándose con el modelo escandinavo.

Pese a ello, la nueva filosofía sigue siendo criticada: tras la eliminación mundialista ante Paraguay, volvió la exigencia de las «virtudes alemanas». El campeón del mundo Sami Khedira alertó sobre una generación de «perdedores perfectamente formados». «No debemos sobreproteger a los jóvenes», afirmó. Lothar Matthäus, Michael Ballack y Bastian Schweinsteiger coincidieron. Piden recuperar pasión, ambición, fortaleza y mentalidad, lemas que ya surgieron tras otros fracasos.

No hay pruebas científicas de que Haaland y su generación hayan llegado a la élite solo por el modelo noruego: el éxito deportivo nunca tiene una sola causa. Pero un ejemplo alemán muestra que la diversidad no perjudica: Dirk Nowitzki fue, en su juventud, el segundo mejor tenista de su promoción y también practicaba balonmano y fútbol. Después construyó una carrera mundial en el baloncesto.