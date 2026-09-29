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Un miembro de la directiva del Bayern de Múnich aborda los rumores sobre el regreso de Florian Wirtz en medio de sus continuas dificultades en el Liverpool
Wirtz afronta dificultades en el Liverpool
Wirtz se incorporó al Liverpool por la asombrosa cifra de 116 millones de libras el verano pasado, pero el internacional alemán ha pasado por una etapa difícil en Merseyside. Según una entrevista con el medio alemán AZ, Rummenigge está siguiendo de cerca la situación.
Wirtz firmó siete goles y ocho asistencias en 49 apariciones en su temporada de debut, mientras el club flaqueaba bajo las órdenes de Arne Slot. Ahora, con el nuevo entrenador Andoni Iraola, solo ha dado una asistencia en seis partidos. Este bajón drástico ha provocado un intenso escrutinio sobre su estado de forma, alimentando los rumores de una salida rápida.
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Rummenigge, sorprendido por las dificultades de Wirtz
Rummenigge admitió su asombro por cómo ha salido el movimiento y reveló que las promesas sobre su posición en el campo desempeñaron un papel crucial en el traspaso. «Sinceramente, sí (me sorprende)», declaró Rummenigge.
«Nos dieron a entender que iba a ir al Liverpool porque el entrenador en aquel momento, Arne Slot, le había prometido la posición de número 10, que también había ocupado en el Leverkusen. Ese fue un factor importante en su decisión de elegir al Liverpool. En lo económico no había diferencias dramáticas. Tomó su decisión y la aceptamos».
El Bayern de Múnich descarta un traspaso inminente
A pesar de la creciente especulación que vincula a Wirtz con un regreso a su país, Rummenigge restó importancia a la posibilidad de que el Bayern de Múnich lance una operación de rescate inmediata, señalando que el club tiene opciones de sobra.
«Ante todo, ese no es mi trabajo», explicó Rummenigge. «No hay que olvidar que Jamal Musiala y Serge Gnabry juegan en esa posición, y hay otras opciones como Ismael Saibari. No hace falta fichar a un cuarto jugador por la cantidad de dinero que probablemente costaría Wirtz. Por eso digo: cada paso que da un jugador es algo que tiene que pensar detenidamente de antemano».
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¿Qué viene ahora para Wirtz?
«¿Que en algún momento pudiera seguir siendo posible otra cosa? No lo sé», añadió Rummenigge, dejando la puerta ligeramente abierta. La cuestión sigue siendo si Wirtz es feliz en Anfield, una situación que el Bayern está siguiendo de cerca después de haber respetado previamente su decisión de rechazarles. Los próximos partidos podrían definir si reconduce su carrera en Anfield o empieza a buscar una salida prematura.
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