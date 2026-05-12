El ‘8’, cedido por el Borussia Dortmund al VfL Bochum por un año, debutó con el BVB. Wätjen, sin experiencia profesional, fue lanzado a la piscina por el entrenador Edin Terzic hace dos años, en la jornada 32 contra el FC Augsburgo.

El joven brilló: en el penúltimo partido en casa de Marco Reus, le asistió en el 4-1 provisional jugando como parte ofensiva de un doble seis. «De niño calentaba con él», recordó Wätjen en Sky. «En la pretemporada le mostré las fotos».

Las alabanzas fueron enormes para Wätjen, formado en el BVB desde la categoría sub-10, y la semana siguiente volvió a recibir quince minutos de juego de Terzic. «Kjell ha hecho un partido increíble. ¡Es un futbolista genial!», dijo Reus. El director deportivo Sebastian Kehl añadió: «No se puede tener un debut mejor». Y Terzic elogió: «Su actuación fue extremadamente buena. Se mostró muy valiente y no tardó ni un minuto en meterse en el partido, reclamó balones desde el principio y resolvió situaciones complicadas».