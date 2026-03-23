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¿Un mensaje para Thomas Tuchel? La estrella del Real Madrid, Trent Alexander-Arnold, publica un mensaje de cuatro palabras en Instagram en lo que parece ser una respuesta a su exclusión de la convocatoria de Inglaterra
Alexander-Arnold lanza una enigmática indirecta tras su exclusión de la selección inglesa
Alexander-Arnold recurrió a las redes sociales para celebrar la victoria por 3-2 del Real Madrid sobre el Atlético de Madrid el domingo por la noche. Dos goles de Vinicius Junior y otro de Federico Valverde, que fue expulsado más tarde, aseguraron que los blancos se mantuvieran a cuatro puntos del Barcelona en la lucha por el título de La Liga.
El ex lateral derecho del Liverpool, que se quedó fuera del once inicial, publicó más tarde un mensaje de cuatro palabras en su cuenta de Instagram que decía: «Madrid. Y nada más».
Alexander-Arnold no fue convocado por Tuchel para la última convocatoria de Inglaterra de cara a los próximos partidos internacionales contra Uruguay y Japón, y se enfrenta a una dura batalla para ganarse un puesto en el avión que le llevará a Estados Unidos, Canadá y México este verano.
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Tuchel: «Una decisión deportiva» dejar fuera al exjugador del Liverpool
Tuchel explicó los motivos por los que dejó fuera a Alexander-Arnold de su última convocatoria, insistiendo en que era consciente de las cualidades del defensa, pero añadiendo que fue una decisión deliberada dar preferencia a otros laterales derechos.
Dijo: «Sé muy bien lo que Trent puede ofrecernos. He jugado muchas veces contra él y he sufrido cuando se enfrentaba a mis equipos con el Liverpool. Así que conozco muy bien su fuerza y lo que puede aportar.
Pero, en este momento, tenemos pruebas de lo buenos que fuimos en septiembre, octubre y noviembre, y los jugadores que están en la concentración para el puesto de lateral derecho tienen que luchar por su puesto, tienen que competir, tienen que demostrar de nuevo que se lo merecen.
«Es una decisión deportiva que nos quedemos con [Jarell] Quansah, con [Tino] Livramento y con [Djed] Spence».
El lateral derecho queda fuera del once inicial del Real Madrid por llegar tarde
La última semana ha sido bastante dura para Alexander-Arnold. Tras romper con su novia Estelle Behnke, el jugador de 27 años se quedó fuera del once inicial en la victoria del domingo contra el Atlético como castigo por llegar tarde a uno de los últimos entrenamientos previos al partido. Su puesto lo ocupó Dani Carvajal, pero Alexander-Arnold entró más tarde como suplente y asistió a Vinicius en el gol de la victoria en el minuto 72.
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Se acaba el tiempo para asegurarse una plaza en el Mundial
Tuchel convocó a una plantilla de 35 jugadores para los partidos contra Uruguay y Japón, dando la oportunidad de destacar a varios jugadores menos habituales. Quansah, del Bayer Leverkusen, fue convocado por delante de Alexander-Arnold, pero posteriormente ha tenido que retirarse por lesión; sin embargo, jugadores como Livramento y Spence parecen seguir por delante de la estrella del Real Madrid en la jerarquía de laterales derechos.
Alexander-Arnold solo ha disputado 34 partidos internacionales desde su debut en 2018, ya que a menudo ha sido relegado a favor de rivales como Kyle Walker y Kieran Trippier, y corre un riesgo real de quedarse fuera de la convocatoria para el Mundial. Se le concedió un puesto de titular en la campaña de la Eurocopa 2024, pero su rendimiento en el centro del campo no fue convincente, a pesar de que Inglaterra llegara a la final.
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