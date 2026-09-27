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Un mensaje impactante para el Real Madrid: João Félix asegura que sueña con dar la asistencia del gol 1000 de Cristiano Ronaldo

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Un momento histórico esperado

João Félix atraviesa un gran momento en su carrera desde su fichaje por el Al-Nassr saudí, y pese a su felicidad en Arabia Saudí y a jugar junto a Cristiano Ronaldo, el regreso a Europa sigue formando parte de sus planes.

Félix está considerado uno de los pilares del futuro del fútbol portugués, y parece que su traspaso a Arabia Saudí le ha devuelto la confianza, algo que quedó patente en el último partido ante Gales, donde marcó el gol de la victoria. Además, recibió grandes elogios del entrenador Jorge Jesus, quien lo dirigió en Arabia Saudí la temporada pasada.

  • El regreso a Europa

    Y pese al éxito individual, Félix no olvida las ambiciones con la selección de Portugal, tras haber sido eliminado ante España en el Mundial 2026.

    En una entrevista con el diario "As" recogida por el periódico portugués A Bola, declaró: "Quiero ganar un gran título con la selección. España nos lo impidió en el Mundial".

    Y añadió: "España mereció el título, jugaron bien. Tenían ideas muy claras y fueron campeones porque lo merecieron".

    Expresó su alegría por el éxito de su temporada pasada con el Al Nassr, en la que contribuyó a que el equipo se coronara campeón de la liga tras siete años de ausencia, y recalcó: "Siento que ahora soy mejor jugador. Entiendo mejor el juego y entiendo los momentos del partido. No es lo mismo tener 26 años que 20 o 21. Siento que ahora soy mucho más jugador, también porque juego en mi posición, en un estilo de juego que aprovecha mis capacidades en beneficio del equipo. Eso me ha ayudado, y de esta manera puedo ayudar más al equipo".

    Continuó: "Como he dicho siempre, tengo confianza en mí mismo, y creo que cuando juego en mi posición siempre puedo ayudar más al equipo, y eso es lo que pasó el año pasado".

    Y pese a su felicidad en el Al Nassr, dijo sobre volver a las competiciones europeas: "Lo he pensado, quizás no ahora. No sé si será al final de esta temporada o de la siguiente, pero tengo el deseo de volver. Jugar en la Champions League, jugar contra los mejores equipos del mundo, y por supuesto eso está en mi cabeza".

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  • El asistente del gol 1000: un escenario motivador

    Félix considera el título de la temporada pasada con el Al Nassr como "algo muy especial", porque ayudó a Cristiano Ronaldo a lograr un objetivo que buscaba desde su llegada.

    En cuanto a la posibilidad de dar la asistencia decisiva para el gol número 1000 de Ronaldo en su carrera, es un escenario que le entusiasma.

    Y afirmó: "Ya lo he pensado. Cuando le quede un solo gol, veré si puedo darle la asistencia decisiva. Ese gol quedará en la historia del fútbol, y contribuir a él sería un momento maravilloso".

    Félix subraya su orgullo por ser compañero de Ronaldo en la selección y en el Al Nassr, y dijo: "Es algo que no ha hecho mucha gente, jugar con él en la selección y en el club. Es un orgullo. Crecimos viéndolo como un ejemplo a seguir para nosotros, y una referencia, y ahora puedo compartir momentos con él".

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  • Barcelona y Real Madrid

    Félix no mostró ningún arrepentimiento por haber dejado el Benfica demasiado pronto, afirmando: "Viví momentos muy bonitos y muy importantes en el Atlético. Por supuesto que habría deseado que fueran mejor, pero así es el fútbol, es parte de la evolución como futbolista. Eso me ayudó a crecer y a aprender".

    En cuanto a su breve paso por el Barcelona, dijo que guarda recuerdos muy positivos, a pesar de que fue solo una cesión. Y añadió: "Al final no ganamos nada, pero solo el hecho de jugar en el Barcelona me hizo muy feliz. Era el sueño de mi infancia, y el sueño de mi padre y mi hermano. Fue un orgullo".

    Y sobre un traspaso al Real Madrid, dijo: "Si eso ocurriera, sería el mayor traidor", negando cualquier posibilidad de representar al rival del Atlético y del Barcelona.

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