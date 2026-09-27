Y pese al éxito individual, Félix no olvida las ambiciones con la selección de Portugal, tras haber sido eliminado ante España en el Mundial 2026.

En una entrevista con el diario "As" recogida por el periódico portugués A Bola, declaró: "Quiero ganar un gran título con la selección. España nos lo impidió en el Mundial".

Y añadió: "España mereció el título, jugaron bien. Tenían ideas muy claras y fueron campeones porque lo merecieron".

Expresó su alegría por el éxito de su temporada pasada con el Al Nassr, en la que contribuyó a que el equipo se coronara campeón de la liga tras siete años de ausencia, y recalcó: "Siento que ahora soy mejor jugador. Entiendo mejor el juego y entiendo los momentos del partido. No es lo mismo tener 26 años que 20 o 21. Siento que ahora soy mucho más jugador, también porque juego en mi posición, en un estilo de juego que aprovecha mis capacidades en beneficio del equipo. Eso me ha ayudado, y de esta manera puedo ayudar más al equipo".

Continuó: "Como he dicho siempre, tengo confianza en mí mismo, y creo que cuando juego en mi posición siempre puedo ayudar más al equipo, y eso es lo que pasó el año pasado".

Y pese a su felicidad en el Al Nassr, dijo sobre volver a las competiciones europeas: "Lo he pensado, quizás no ahora. No sé si será al final de esta temporada o de la siguiente, pero tengo el deseo de volver. Jugar en la Champions League, jugar contra los mejores equipos del mundo, y por supuesto eso está en mi cabeza".