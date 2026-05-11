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FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Oliver Maywurm

Traducido por

¡Un mensaje claro para Jude Bellingham! Lamine Yamal, del Barcelona, se burla de la estrella del Real Madrid tras la victoria en el Clásico

Primera División
Barcelona vs Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
L. Yamal
J. Bellingham

Lamine Yamal lanzó una pulla a Jude Bellingham tras la victoria del Barcelona sobre el Real Madrid en el Clásico.

Antes de que acabara el partido del domingo por la noche, en el que el Barça venció 2-0 a su archirrival, Yamal, actualmente lesionado, publicó un vídeo en Instagram. En él se veía el marcador y el joven de 18 años escribió: «Talk is cheap», algo así como «Cualquiera puede hablar por hablar».

  • ¿Por qué es probable que Yamal se dirigiera a Bellingham? El centrocampista del Real Madrid había usado esas mismas palabras para subtitular su celebración en Instagram tras el 2-1 de la ida en octubre. Ahora, Yamal se las devolvió, rebosante de satisfacción.

    Antes, en la previa del primer Clásico, Yamal había provocado a los madridistas con una foto en la que le abucheaban.

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  • GFX Jude Bellingham Lamine YamalGetty/GOAL

    El FC Barcelona es campeón de España tras vencer al Real Madrid.

    Con la victoria en el Camp Nou, el Barça aseguró su segundo título liguero consecutivo y, con 14 puntos de ventaja sobre el Real Madrid, ya nadie puede arrebatarle el primer puesto.

    Marcus Rashford adelantó al Barcelona en el Camp Nou con un golazo de falta en el minuto 9 y, a los 20, Ferran Torres amplió la ventaja hasta el 2-0 definitivo.

    Yamal, recién coronado campeón de España, vio el partido desde la grada; no juega desde finales de abril por una lesión muscular y se perderá lo que resta de temporada, aunque su presencia en el Mundial no corre peligro.

  • El Real Madrid ya no puede alcanzar al Barça: los cuatro primeros de LaLiga


    Puesto

    Equipo

    Partidos

    Puntos

    1

    FC Barcelona

    35

    91

    2

    Real Madrid

    35

    77

    3

    FC Villarreal

    35

    69

    4

    Atlético de Madrid

    35

    63


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