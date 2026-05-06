¿Un mensaje claro para Arne Slot? El propietario principal del Liverpool, John Henry, advierte a FSG de que «no se conformará con la mediocridad»

El Liverpool ha sufrido 18 derrotas esta temporada, su peor racha desde la 2014-15 con Brendan Rodgers. Aún opta a la Liga de Campeones, pero el retroceso respecto al título logrado el curso pasado no ha pasado desapercibido para la directiva.

Sus declaraciones llegaron tras el cese del mánager de los Boston Red Sox, Alex Cora, por el mal arranque en la MLB. En un correo al Sports Business Journal, el empresario de 76 años comparó sus franquicias: pese al descontento de los aficionados, la directiva debe reforzar su compromiso con la victoria.