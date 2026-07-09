Así lo informa el periódico «Bild» este jueves, que esboza los detalles de un posible acuerdo entre la DFB y su candidato preferido. Sin embargo, esto deja un regusto amargo, sobre todo para los tradicionalistas del fútbol.
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Un megacontrato con un regusto amargo: todo listo para que Jürgen Klopp sea el nuevo seleccionador alemán
Según estas informaciones, se baraja un contrato hasta el Mundial de 2030, se han debatido todos los «puntos esenciales» y el campeón del mundo de 2014, Per Mertesacker, se incorporará a la federación.
La rescisión de su contrato como director deportivo de Red Bull, vigente hasta 2029, es el principal escollo para asumir el cargo. No obstante, la millonaria indemnización ya no sería un obstáculo: Klopp (59) seguiría como embajador de la marca de bebidas energéticas. Un detalle que, dada la fama del grupo en el fútbol, promete dar que hablar entre los aficionados.
Los temores del jugador con más partidos internacionales de Alemania, Lothar Matthäus, sobre el salario de Klopp no se confirman: según *Bild*, ganará algo más de los 7 millones anuales de Julian Nagelsmann.
El vínculo de Klopp con adidas —la DFB pasará a Nike— no sería un obstáculo, pues vence tras el Mundial. DFB, adidas y Oliver Mintzlaff, director general de Red Bull, no respondieron de inmediato a la solicitud de comentarios.
- AFP
Se espera que el candidato favorito de Uli Hoeneß refuerce la DFB.
Según *Bild*, Mertesacker es el principal candidato para suceder a Andreas Rettig, director ejecutivo de la DFB, que dejará el cargo a finales de año. El comentarista de la ZDF, de 41 años, ya ha manifestado su interés en un puesto en la federación. Lothar Matthäus, el jugador con más partidos internacionales, y el presidente del Bayern, Uli Hoeneß, también lo respaldan.
«Todo lo que dice Per Mertesacker en televisión tiene sentido. Nunca es ofensivo y, sin embargo, es crítico. Si has estado ocho años en el Arsenal, es que sabes lo que haces, y eso es precisamente lo que necesitamos ahora», declaró recientemente Hoeneß al diario *Bild*. No obstante, Mertesacker planea tomarse un descanso, así que incorporarse a principios de año podría ser una buena opción.
Lo que sí se sabe es que el presidente de la DFB, Bernd Neuendorf, y el director de la Bundesliga, Hans-Joachim Watzke, emprenderán próximamente su «misión Klopp». Su debut al frente de la selección sería el partido inaugural de la Liga de Naciones en Ámsterdam contra Países Bajos, en septiembre.
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