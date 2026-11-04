El desempeño excepcional del trío del centro del campo del Paris Saint-Germain, formado por Vitinha, João Neves y Fabián Ruiz, abrió la puerta a las comparaciones históricas, después de que el conjunto parisino ofreciera una exhibición deslumbrante ante el Villarreal, el martes, en la Liga de Campeones de Europa, imponiéndose por un contundente 6-0.

Este resultado volvió a poner el foco sobre la enorme fortaleza del medio campo del Paris, que no se limita a dominar los partidos, sino que impone su ritmo y facilita la tarea al resto de sus compañeros, lo que llevó al programa «After Foot» de la emisora francesa «RMC» a plantear una pregunta sobre el lugar que ocupa este trío entre los mejores centros del campo de la historia del fútbol.

Ante la dificultad de encontrar nuevas palabras para describir lo que ofrece el Paris, después de que el equipo haya logrado que lo excepcional parezca habitual, por la enorme compenetración y calidad, las comparaciones históricas se hicieron presentes durante el análisis del partido, ya que el programa dedicó un amplio espacio para hablar del trío que fue una de las principales razones del paseo parisino en España.

Los tres centrocampistas marcaron la mitad de los goles del Paris en el encuentro, después de que Fabián Ruiz anotara dos tantos, tras el gol de la apertura del marcador de João Neves, pero su influencia no se detuvo en la aportación goleadora, sino que se extendió hasta imponer el dominio absoluto sobre el ritmo del juego y consolidar la superioridad colectiva del equipo.

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