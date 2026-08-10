El excentrocampista del Chelsea Obi Mikel considera que el acuerdo del United para fichar a Tielemans es la mejor incorporación del verano en el centro del campo por un precio excepcionalmente de ganga.

Hablando en The Obi One Podcast, Mikel elogió con entusiasmo el éxito del United al hacerse con el jugador, y afirmó: "Para mí, es Youri Tielemans. Sinceramente, ¿cómo coño consiguió el Manchester United ficharlo por 35 millones de libras? Eso es un puto robo. Lo vi antes y durante el Mundial, y se nota que este es un jugador".

Mikel profundizó después en la flexibilidad táctica que aporta el internacional belga: "Obviamente, todos sabemos cómo juega Tielemans, puede jugar como seis, como ocho o como diez y, cuando tienes a un jugador que puede jugar en cualquier sitio, te da variedad para cambiar la forma en la que quieres jugar. Tielemans es ese tipo de jugador. Marca goles, es peligroso a balón parado, es brillante con el balón y rara vez lo pierde.

"Lo único que la gente puede decir es que no es el más rápido, pero lee el juego muy bien. Es muy inteligente con y sin balón. Cuando miro a todos los centrocampistas que se han ido traspasando a distintos clubes [este verano], el mejor es Tielemans".