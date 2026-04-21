Un mal que viene bien para el FC Bayern: Vincent Kompany lanza una clara advertencia y plantea una gran pregunta

En el 5-0 al St. Pauli, Musiala volvió al once tras más de un mes. Marcó el gol 101 de la Bundesliga y dio una asistencia.

En la vuelta de cuartos de la Champions ante el Real Madrid, donde el Bayern ganó 4-3, Musiala provocó con un regate la primera amarilla de Eduardo Camavinga, luego expulsado, y asistió de tacón a Luis Díaz para el empate decisivo. Todo esto tras reemplazar a Serge Gnabry, quien, en ausencia de Musiala, se había afianzado en su posición habitual en el centro del campo.

Tres días después, Gnabry sufrió una distensión en los aductores del muslo derecho en un entrenamiento. El jugador de 30 años se perderá el final de temporada con el Bayern y probablemente el Mundial con Alemania, donde ambos compiten por minutos.

En la fiesta del título ante el VfB Stuttgart, Musiala ocupó el once en lugar de Gnabry. Sus constantes regates destrozaron la defensa rival y uno de ellos permitió el empate de Raphael Guerreiro, su cuarto punto en tres partidos. Al descanso, el técnico Vincent Kompany lo sustituyó: «No hay que exagerar con la carga de trabajo», recordó Musiala.