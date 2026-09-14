Al derbi de Mánchester rara vez le falta drama, pero la última entrega estuvo marcada más por los silbatos y los monitores que por el propio fútbol. El exjugador del Manchester City Richards no se mordió la lengua en su análisis posterior al partido y sugirió que los árbitros no gestionaron correctamente los momentos más importantes del encuentro.

En declaraciones a Sky Sports, Richards expresó su frustración por el nivel arbitral mostrado. "Creo que ha sido un mal día para los árbitros, creo que ha sido un mal día para el VAR", dijo Richards. "Creo que se equivocaron en la decisión sobre Phil Foden después de 23 minutos y se equivocaron en esta decisión [el gol de Erling Haaland]. Cómo se puede decir que Enzo Fernandez no está disputando [el balón]... Claro que lo está.

"He estado en esa posición como defensa, donde cualquier mínimo movimiento puede marcar la diferencia entre ir a por el balón o no. Por supuesto que le afecta".



