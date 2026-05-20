Endrick ha anunciado su salida del Lyon tras concluir la cesión de seis meses desde el Real Madrid. El jugador de 19 años publicó un emotivo vídeo en redes, donde reflexiona sobre su crecimiento en Francia tras un periodo complicado en España con pocos minutos. Se va tras la ovación del público del Groupama Stadium en el último Lyon-Lens, muestra del vínculo forjado con la afición en poco tiempo.

En su emotivo discurso, usó la metáfora del león, mascota de su actual club: «En Brasil, cuando alguien pasa por un momento difícil, se dice que debe “matar un león cada día”. Durante varios meses viví una situación a la que ningún deportista debería enfrentarse, pero decidí no matar ni un solo león: opté por convertirme en uno. Aquí encontré lo necesario para recuperar fuerzas, seguir mi instinto, atacar como un león y defender a mi familia y a quienes me acogieron con calor», concluyó el delantero.







