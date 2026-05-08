«Un jugador muy completo»: Julián Álvarez «encajaría a la perfección» en el Barcelona, afirma Sergio Agüero

Agüero destacó que Álvarez aporta mucho más que goles y subrayó su contribución defensiva, poco habitual en los delanteros actuales. Sobre su posible fichaje, la exestrella del City añadió: «Para el jugador es muy difícil estar allí, muy complicado. Pero si el Barça se fija en él y está rindiendo bien, encaja a la perfección. Le encanta el fútbol y tiene algo que no tienen muchos delanteros: una gran dedicación en la fase defensiva. Julián es un jugador muy completo».