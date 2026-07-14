«Un jugador especial»: Xabi Alonso promete «construir el equipo del Chelsea en torno a» Cole Palmer

Mientras Tuchel dirige a Inglaterra en la semifinal del Mundial contra Argentina, Palmer ve el partido por televisión. El centrocampista, con 14 partidos y dos goles con la selección, fue sorprendentemente excluido de la convocatoria.

En su lugar, se ha centrado en la pretemporada a las órdenes de Alonso, quien habló con la BBC sobre sus planes para la estrella. Desde que fichó por el Chelsea procedente del Manchester City en septiembre de 2023, Palmer se ha consolidado como un referente: ha disputado 131 partidos con el club londinense, marcando 54 goles y dando 32 asistencias.