El entrenador del Mónaco, Luis, ha declarado públicamente su firme deseo de retener al delantero Balogun en medio del creciente interés de traspaso. Se espera que el internacional estadounidense de 25 años atraiga a numerosos pretendientes antes de que se cierre el mercado de fichajes. Balogun firmó una destacada campaña en el Mundial, llamando la atención por sus actuaciones decisivas en el gran escenario.

Sus impresionantes actuaciones tanto con su club como con su selección han puesto a varios equipos europeos en máxima alerta. A pesar de la creciente especulación sobre su futuro, el Mónaco está decidido a conservar a su delantero clave. Luis considera al atacante estadounidense una pieza esencial de su plantilla para la nueva temporada.