AFP
Traducido por
Un jugador del Getafe niega que tuviera intención de agarrar los genitales de un rival mientras protestaba por una extraña tarjeta roja contra el Atlético de Madrid
Una expulsión polémica en el Metropolitano
El enfrentamiento entre el Atlético y el Getafe se desencadenó tras una extraña sucesión de acontecimientos en la que se vieron implicados Abqar y Sorloth. Durante una interrupción del juego, se vio a los dos jugadores enzarzados en un forcejeo físico que acabó con el defensa del Getafe cayendo al césped. Sin embargo, tras la intervención del VAR, las cámaras revelaron que Abqar había pellizcado o agarrado al delantero noruego en la zona de la ingle, lo que supuso una tarjeta roja directa para el defensa, mientras que Sorloth se libró con solo una amonestación.
El árbitro del partido, Ortiz Arias, fue tajante en su valoración del incidente en el acta oficial del partido. Señaló que el jugador fue expulsado por pellizcar la zona genital de un rival mientras el balón estaba fuera de juego. La decisión dejó al Getafe con una difícil tarea por delante, ya que le costó mucho volver a meterse en un partido que el Atlético acabó ganando por 1-0 gracias a un disparo lejano de Nahuel Molina.
- Getty Images Sport
Abqar se declara inocente
A pesar del carácter condenatorio del informe del árbitro, Abqar se mantuvo firme en que no hubo malicia ni intención sexual detrás del contacto. En declaraciones a los medios de comunicación inmediatamente después del partido, afirmó que todo el incidente fue un malentendido debido a su estilo físico de defensa. «Estoy dando esta entrevista por la tarjeta roja. No era mi intención tocar al jugador en esa zona. En el partido chocamos, pero en ningún momento pensé en tocarlo ahí. Juro que no pensé en tocarlo ahí», explicó.
El defensa siguió defendiéndose, sugiriendo que simplemente intentaba entrar en contacto con el torso del delantero para mantener su posición durante el enfrentamiento. «Quería chocar contra él, como ocurre en el fútbol. El árbitro lo ha visto, pero yo no quería tocarlo ahí. Lo detienen ahí, pero si ves el vídeo, ni siquiera lo miro. Quería tocarle el vientre. No era mi intención agarrarle en esa zona», añadió Abqar en su defensa.
Simeone y la decisión del VAR
El entrenador del Atlético, Diego Simeone, admitió tras el partido que incluso él mismo se sintió confundido al principio por lo que estaba sucediendo en la banda. El técnico argentino reveló que la comunicación por parte de los árbitros no fue clara al principio, y que había indicios de que la falta podría haberse interpretado al revés. «El cuarto árbitro nos dijo que era al revés. Aún no he visto las imágenes, pero fue tal y como ocurrió en el partido. El árbitro tomó esa decisión», comentó el técnico del Atlético.
Simeone no tardó en pasar página tras la polémica, optando por confiar en la tecnología que acabó beneficiando a su equipo durante un encuentro muy físico. En cuanto a la expulsión, Simeone declaró que no tenía nada que comentar, dado que el VAR está ahí para tomar esas decisiones específicas. Finalmente, sustituyó a Sorloth para evitar el riesgo de una segunda tarjeta amarilla después de que el delantero se convirtiera en el blanco de las frustraciones del Getafe.
- Getty Images Sport
Bordalas critica la decisión del árbitro
José Bordalás, entrenador del Getafe, se pronunció sobre la polémica tarjeta roja y afirmó: «He estado revisando la jugada; estaban empujándose. Es algo que siempre se ha visto en el fútbol. Él ni siquiera lo miró. Para decirlo sin rodeos, no creo que le agarrara de los testículos. Nunca he visto que expulsaran a un jugador por eso. Pensaba que estaban revisando la jugada de Arambarri. Nunca entenderé los criterios».
Anuncios