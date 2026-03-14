Un jugador del Getafe niega que tuviera intención de agarrar los genitales de un rival mientras protestaba por una extraña tarjeta roja contra el Atlético de Madrid

El enfrentamiento entre el Atlético y el Getafe se desencadenó tras una extraña sucesión de acontecimientos en la que se vieron implicados Abqar y Sorloth. Durante una interrupción del juego, se vio a los dos jugadores enzarzados en un forcejeo físico que acabó con el defensa del Getafe cayendo al césped. Sin embargo, tras la intervención del VAR, las cámaras revelaron que Abqar había pellizcado o agarrado al delantero noruego en la zona de la ingle, lo que supuso una tarjeta roja directa para el defensa, mientras que Sorloth se libró con solo una amonestación.

El árbitro del partido, Ortiz Arias, fue tajante en su valoración del incidente en el acta oficial del partido. Señaló que el jugador fue expulsado por pellizcar la zona genital de un rival mientras el balón estaba fuera de juego. La decisión dejó al Getafe con una difícil tarea por delante, ya que le costó mucho volver a meterse en un partido que el Atlético acabó ganando por 1-0 gracias a un disparo lejano de Nahuel Molina.