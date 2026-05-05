En declaraciones al periódico Abendzeitung de Múnich, el excapitán de la selección nacional destacó la enorme calidad que ve en este canterano del Bayern de Múnich. Al ser preguntado por la futura jerarquía del equipo, Schweinsteiger explicó: «Por supuesto, lo primero que hay que mencionar es a Kimmich como líder. También me encantaría ver a Pavlovic en ese papel».
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«Un jugador de talla mundial»: la leyenda del FC Bayern de Múnich elogia a Aleksandar Pavlovic
El centrocampista ha impresionado al campeón del mundo de 2014 con su imponente evolución en el Bayern. «Ha dado un salto espectacular y ya es clave en el equipo», destacó el jugador de 40 años.
Para el exfutbolista, Pavlovic ya es clave en la selección alemana. «Tenemos jugadores de talla mundial: Joshua Kimmich, Jamal Musiala, Aleksandar Pavlovic y Florian Wirtz», añadió.