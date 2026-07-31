La agresión fue grabada con un teléfono móvil por un compañero de equipo que caminaba detrás de él, lo que ayudó a la policía a identificar rápidamente a los autores.

El club confirmó el estado del delantero después de que fuera trasladado al hospital: «Las imágenes del pasado domingo son particularmente perturbadoras. Posteriormente fue al hospital para someterse a una revisión y recibió una excelente atención por parte de la policía de Bruselas, a la que agradecemos calurosamente su extraordinario trabajo. Sus lesiones son leves y ayer volvió a entrenarse».

La Fiscalía de Bruselas confirmó que un sospechoso de 23 años ha ingresado en prisión preventiva en la cárcel de Haren después de que se recuperaran objetos robados en su domicilio, en un comunicado citado por Het Laatste Nieuws: «Tres personas fueron víctimas de un robo violento mientras se dirigían a su vehículo en Bruselas. Según las primeras conclusiones de la investigación, varias personas les atacaron y les robaron diversos objetos de valor, entre ellos relojes, teléfonos y pertenencias personales».

El abogado del sospechoso, Samuel Rosenblatt, confirmó la detención de su cliente por cargos de robo con violencia en grupo: «No puedo decir nada más al respecto, ya que la investigación judicial sigue en curso. Mi cliente es consciente de la gravedad de los hechos y los lamenta».