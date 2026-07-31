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Un internacional de Ghana es sacado a rastras del coche y asaltado por cinco atacantes, que le roban un Rolex y el teléfono móvil, tras salir de una discoteca en un brutal ataque captado en vídeo
Cinco atacantes asaltan a Fuseini
Fuseini, delantero del Saint-Gilloise, fue víctima de un violento robo callejero en la Avenue Louise de Bruselas alrededor de las 6:30 de la mañana, después de salir de la discoteca 'Bloody Louis'. El internacional ghanés de 24 años fue sacado por la fuerza de su coche, que estaba aparcado a apenas 300 metros, por cinco hombres encapuchados. A pesar de que intentó defenderse, Fuseini fue reducido y tres atacantes le hicieron una llave en el cuello, tras lo cual le robaron el teléfono móvil y un Rolex Datejust valorado entre 8.000 y 14.000 €.
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Comentario del club y de la fiscalía
La agresión fue grabada con un teléfono móvil por un compañero de equipo que caminaba detrás de él, lo que ayudó a la policía a identificar rápidamente a los autores.
El club confirmó el estado del delantero después de que fuera trasladado al hospital: «Las imágenes del pasado domingo son particularmente perturbadoras. Posteriormente fue al hospital para someterse a una revisión y recibió una excelente atención por parte de la policía de Bruselas, a la que agradecemos calurosamente su extraordinario trabajo. Sus lesiones son leves y ayer volvió a entrenarse».
La Fiscalía de Bruselas confirmó que un sospechoso de 23 años ha ingresado en prisión preventiva en la cárcel de Haren después de que se recuperaran objetos robados en su domicilio, en un comunicado citado por Het Laatste Nieuws: «Tres personas fueron víctimas de un robo violento mientras se dirigían a su vehículo en Bruselas. Según las primeras conclusiones de la investigación, varias personas les atacaron y les robaron diversos objetos de valor, entre ellos relojes, teléfonos y pertenencias personales».
El abogado del sospechoso, Samuel Rosenblatt, confirmó la detención de su cliente por cargos de robo con violencia en grupo: «No puedo decir nada más al respecto, ya que la investigación judicial sigue en curso. Mi cliente es consciente de la gravedad de los hechos y los lamenta».
La acusación sigue adelante con cargos de banda organizada
La Fiscalía de Bruselas solicitó la intervención de un juez de instrucción y acusó al sospechoso, que según se informa no tiene antecedentes penales, de robo violento en banda. Dos de las tres víctimas sufrieron lesiones que les provocaron una incapacidad temporal para trabajar.
Para Fuseini, una figura muy querida en el vestuario que ha marcado 14 goles en 71 partidos con el RUSG y tiene contrato hasta 2028, este suceso traumático supone un revés fuera de los terrenos de juego después de que lesiones musculares, de tobillo y en los isquiotibiales le obligaran a perderse 25 partidos durante 145 días en la temporada 2025-26.
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Fuseini se centra en la recuperación
Fuseini se centra ahora en su recuperación física y mental tras regresar esta semana a los entrenamientos con el primer equipo. El delantero, que marcó el gol de la victoria en la final de copa contra el Anderlecht la temporada pasada, espera volver a la acción en breve. Mientras tanto, las autoridades policiales de Bruselas continúan con su investigación judicial para esclarecer por completo las circunstancias del ataque y localizar a los cuatro cómplices restantes.
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