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Adhe Makayasa

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Un internacional australiano da positivo por cocaína y le suspenden el carné de conducir tras ser detenido en dos ocasiones por exceso de velocidad

Australia
C. Volpato
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El delantero australiano Cristian Volpato dio positivo por cocaína tras ser detenido dos veces por exceso de velocidad en Sídney. La policía local le suspendió el permiso de conducir internacional, lo que llevó a la Federación Australiana de Fútbol y al sindicato de jugadores a mostrarle su apoyo.

  • Volpato se enfrenta a problemas legales

    Según el Daily Maverick, el futbolista australiano Volpato dio positivo por cocaína en un control de carretera tras ser detenido dos veces por exceso de velocidad en Sídney. La policía de Nueva Gales del Sur lo detuvo a la 1:00 a. m. del viernes en el puente Anzac cuando conducía un BMW a 109 km/h en una zona de 60 km/h. Le impusieron una multa por exceso de velocidad y suspendieron su licencia internacional por seis meses, mientras continúan las investigaciones.

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    Los órganos de gobierno abordan las acusaciones

    Tras las noticias que afectan al jugador, Football Australia y el sindicato local de futbolistas profesionales confirmaron que seguirán de cerca el caso y le brindarán todo su apoyo.

    Un portavoz de Football Australia ha declarado: «Hemos estado en contacto con el jugador y seguimos el asunto, apoyándole en todo el proceso».

    La Asociación de Futbolistas Profesionales de Australia (PFA) emitió otro comunicado con un mensaje similar: «La PFA está al tanto de las noticias sobre Cristian Volpato y se asegurará de que reciba todo el apoyo necesario».

  • La polémica se desata tras el cambio de bando

    Esta polémica fuera del terreno de juego llega meses después de que Volpato, a finales de mayo de 2026, cambiara de selección de última hora, de Italia a Australia. El delantero, nacido en Sídney, había representado a Italia en categorías juveniles y rechazado una convocatoria con Australia para el Mundial 2022 para centrarse en su carrera en el Roma y, luego, en el Sassuolo. Su cambio de opinión de última hora le valió un puesto en la selección australiana para el Mundial 2026, poco antes de que surgieran estos problemas legales.

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    El Sassuolo espera las conclusiones de la policía

    Ni el representante de Volpato ni el Sassuolo se han pronunciado aún, a la espera de nuevos avances en la investigación de la Policía de Nueva Gales del Sur. El joven extremo podría enfrentar medidas disciplinarias del club de la Serie A y de la Federación Australiana de Fútbol. Esto podría afectar su pretemporada en Italia y su futuro en la selección.

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