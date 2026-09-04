La FIFA ha publicado su Instantánea Internacional de Traspasos correspondiente al mercado de mitad de año, confirmando un gasto sin precedentes tanto en el fútbol masculino como en el femenino. Entre el 1 de junio y el 2 de septiembre, se gastaron la asombrosa cifra de 9,89 mil millones de dólares en traspasos internacionales masculinos, lo que establece un nuevo máximo histórico después de que se completaran más de 12.500 operaciones en todo el mundo.

El fútbol profesional femenino también experimentó un crecimiento explosivo y de récord, al registrar 1.406 traspasos internacionales. El gasto en el fútbol femenino se duplicó con creces en comparación con 2025, hasta alcanzar una cifra sin precedentes de 28,6 millones de dólares, lo que pone de relieve la rápida expansión global de este deporte.