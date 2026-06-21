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Tunisia v Japan: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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¿Un indicio de su marcha?… Renard explica la crisis de Túnez tras la eliminación del Mundial

H. Renard
E. Skhiri
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Una dolorosa confesión del capitán de las Águilas de Cartago

Hervé Renard, seleccionador de Túnez, admitió su decepción tras la goleada 4-0 sufrida ante Japón el domingo en la segunda jornada del Grupo 6 del Mundial.

El técnico francés apuntó a una «grave falta de comunicación» entre las líneas, sobre todo en defensa, como causa del resultado.

Con este resultado, Túnez queda eliminado antes de su último partido contra Holanda, el viernes.

  • El gol tempranero desbarata los planes de Renard

    Tras el partido en Monterrey, Renard declaró a beIN Sports que su equipo sufrió un gol tempranero (min. 4) «que afectó enormemente a la moral de los jugadores» ante una selección japonesa de «gran nivel». Además, admitió que la fragilidad defensiva persistió en la segunda parte y el equipo no protegió su portería «de forma óptima». 

    El técnico francés, de 57 años, que reemplazó a Sabri Lamouchi tras la derrota 5-1 contra Suecia, admitió: «Tenemos problemas en todas las líneas, sobre todo en defensa. Hay una grave falta de comunicación que nos cuesta muchos errores».

    Y concluyó: «Nuestro rendimiento no ha sido aceptable ni está a la altura de un Mundial. Debemos reconocerlo sin buscar excusas».

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  • ¿Un indicio de que se va?

    Renard admitió que preparó al equipo en poco tiempo, pero recordó que ya conocía el fútbol tunecino por haber dirigido otras selecciones africanas.

    Evadió hablar del futuro tras el Mundial y afirmó: «He venido a entrenar a la selección durante el torneo, así que no puedo hablar de lo que vendrá después».

    Y concluyó: «No voy a echar la culpa a nadie más, asumo toda la responsabilidad del partido de hoy», informó la emisora tunecina Jawhara FM.

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  • Al-Sakhi: Una confesión dolorosa

    Elias Al-Sakhi, capitán de Túnez, pidió perdón al público tras los «vergonzosos» partidos contra Suecia y Japón y asumió la responsabilidad de los malos resultados en el Mundial.

    Tras la derrota 4-0 ante Japón en Monterrey, declaró a Radio Jawhara: «Pedimos disculpas al pueblo tunecino; asumimos nuestras responsabilidades. No estábamos al nivel esperado para un Mundial».

    El capitán de las «Águilas de Cartago» admitió que el plantel no tiene el nivel necesario para competir en esta Copa y añadió: «La verdad es que no tenemos el nivel que nos cualifica para disputar un torneo de esta envergadura. Participar en el Mundial requiere un trabajo profundo y continuado a lo largo de varios años».

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    Abogó por una «hoja de ruta» que apueste por la formación desde las categorías inferiores, y concluyó: «Si queremos desarrollar el fútbol tunecino, debemos trabajar en varios frentes, como han hecho otras selecciones africanas».

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