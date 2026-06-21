¿Un indicio de su marcha?… Renard explica la crisis de Túnez tras la eliminación del Mundial

Hervé Renard, seleccionador de Túnez, admitió su decepción tras la goleada 4-0 sufrida ante Japón el domingo en la segunda jornada del Grupo 6 del Mundial.

El técnico francés apuntó a una «grave falta de comunicación» entre las líneas, sobre todo en defensa, como causa del resultado.

Con este resultado, Túnez queda eliminado antes de su último partido contra Holanda, el viernes.