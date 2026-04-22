¡Un incidente extraño en el FC Bayern! Un jugador se durmió durante el discurso de Vincent Kompany

Según la información, el joven de 17 años salió la noche anterior por Múnich con otro jugador cedido y regresó al campus muy tarde. Mike admitió las acusaciones.

Sin embargo, Kompany fue indulgente y, en lugar de reprenderlo ante el grupo, habló con él en privado.

Según Sport Bild, el club lo castigó con una semana fuera de la residencia; Mike pagó de su bolsillo un hotel. También hablaron con su padre, y tras ello el asunto se dio por zanjado.