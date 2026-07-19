En un partido para la historia, Bellingham brilló y se ganó un lugar entre los grandes de Inglaterra. El centrocampista de 23 años entró como suplente y, en el tiempo añadido, marcó un gol solitario que cerró el 6-4 sobre Les Bleus.

Sus siete tantos incluyen dobletes ante Panamá y Croacia en la fase de grupos, y otros dos frente a México y Noruega en eliminatorias. El exinternacional inglés Danny Murphy elogió su calma y declaró a la BBC: «Tiene muchísima confianza en su propia capacidad. La paciencia, la técnica, el disparo. ¡Menudo gol del mejor jugador de Inglaterra!».











