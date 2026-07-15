Al preguntársele si sentía pena por Mainoo, dado que la selección inglesa ha echado en falta un mediocentro de control, el exjugador de los «Tres Leones» Owen —embajador en el Reino Unido de Casino.org, sitio que ayuda a comparar casinos online británicos deconfianza— declaró a GOAL: «Un poco sí, porque creo que sin duda puede tener un papel importante en el Mundial. ¿Y quién sabe? Las cosas cambian, surgen héroes inesperados.

«Nuestro mejor momento en este país, cuando ganamos el Mundial, ¿quién habría pensado que Geoff Hurst jugaría? Jimmy Greaves era lo mejor desde la invención del pan de molde. Mi padre no para de hablar maravillas de Jimmy Greaves. Cuando alguien menciona el mejor once de Inglaterra y cosas por el estilo, mi padre dice enseguida: “Jimmy Greaves”. Era increíblemente bueno. Pero las cosas cambian y, de repente, juega Geoff Hurst, y mira lo que pasa.

Puede surgir una sorpresa, y Mainoo podría serla; no se puede bajar la guardia. Si nos hubieran eliminado, se habría armado un gran revuelo, porque, en realidad, nadie debería estar a nuestro nivel.

«Dijimos que el partido contra México era el más difícil de la historia, pero vamos. Si jugáramos mañana contra Noruega en terreno neutral, la gente esperaría que les ganáramos 2-0 o 3-0. Así que, en teoría, deberíamos ganar a todos.

Este contra Argentina es el primer partido de verdad, uno en el que todo está en el aire y que nos pondrá a prueba. Hasta ahora todo ha sido lo esperado de Inglaterra.

«Ya veremos, pero si queremos ganar el torneo, habrá giros inesperados y héroes que ahora no imaginamos. Mainoo podría ser uno de ellos».