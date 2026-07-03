¡Un hecho sin precedentes en la historia! Jürgen Klopp parece forzar a la DFB a una medida histórica

Sin embargo, eso no ocurrirá. La DFB se vería obligada a dar un paso histórico: nunca ha pagado una indemnización por un seleccionador, pero con Klopp deberá hacerlo. Según Bild, Red Bull pide una cifra de un solo dígito en millones para que Klopp rescinda su contrato y sea el nuevo seleccionador.

Lothar Matthäus, el futbolista con más partidos internacionales, dijo a Bild que Klopp no aceptaría el sueldo de Julian Nagelsmann, recién dimitido. Nagelsmann cobraba siete millones de euros al año tras renovar hasta 2028, mientras que Klopp percibe entre ocho y quince millones en el Red Bull y antes ganaba 18 en el Liverpool.

«Su salario no será el de Nagelsmann, de eso estoy seguro. Ya he hablado de ello con algunas personas. Klopp no irá a la DFB por el salario anual que le paga el RB», afirmó Matthäus: «No hay nada que se mueva en el rango de los millones de un solo dígito como salario anual».