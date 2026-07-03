A diferencia de lo informado por Sky, el diario *Bild* asegura que el contrato de Klopp como director de fútbol global de Red Bull, vigente hasta 2029, no incluye ninguna «cláusula de rescisión» por escrito. Sky había señalado que Klopp había incluido una «opción de salida» en caso de que la Federación Alemana de Fútbol (DFB) lo contactara.
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¡Un hecho sin precedentes en la historia! Jürgen Klopp parece forzar a la DFB a una medida histórica
Sin embargo, eso no ocurrirá. La DFB se vería obligada a dar un paso histórico: nunca ha pagado una indemnización por un seleccionador, pero con Klopp deberá hacerlo. Según Bild, Red Bull pide una cifra de un solo dígito en millones para que Klopp rescinda su contrato y sea el nuevo seleccionador.
Lothar Matthäus, el futbolista con más partidos internacionales, dijo a Bild que Klopp no aceptaría el sueldo de Julian Nagelsmann, recién dimitido. Nagelsmann cobraba siete millones de euros al año tras renovar hasta 2028, mientras que Klopp percibe entre ocho y quince millones en el Red Bull y antes ganaba 18 en el Liverpool.
«Su salario no será el de Nagelsmann, de eso estoy seguro. Ya he hablado de ello con algunas personas. Klopp no irá a la DFB por el salario anual que le paga el RB», afirmó Matthäus: «No hay nada que se mueva en el rango de los millones de un solo dígito como salario anual».
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Klopp está «listo» para ser seleccionador y pronto hablará con la dirigencia de la DFB.
Klopp ya informó a la DFB de su disposición a asumir la selección alemana tras la salida de Nagelsmann. La federación lo confirmó el viernes: «La directiva hablará con Jürgen Klopp, quien en principio acepta el cargo».
Según Bild, la federación quiere presentarlo en las próximas cinco semanas y cerrar el fichaje a más tardar en agosto. Su debut podría llegar el 24 de septiembre.
En ese encuentro, la selección se medirá a Países Bajos en el debut de la Liga de las Naciones, y tres días después recibirá a Grecia. Antes de fin de año se disputarán otros cuatro partidos internacionales.
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