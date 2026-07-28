AFP
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Un hat-trick de Joao Pedro evita el bochorno del Chelsea en un thriller de 10 goles ante el Western Sydney Wanderers mientras Xabi Alonso debuta con victoria
Alonso arranca con una victoria caótica
Alonso se estrenó con victoria como entrenador del Chelsea, pero su equipo tuvo que emplearse a fondo en un trepidante triunfo por 6-4 sobre el Western Sydney Wanderers. El liderato en el marcador cambió de manos hasta cinco veces en un encuentro frenético en el Accor Stadium.
A pesar de tener que lidiar con un césped muy castigado tras un fin de semana de partidos de rugby, el Chelsea presentó una alineación inicial joven con figuras del primer equipo como Tosin Adarabioyo, Liam Delap y Dario Essugo. El debutante Dastan Satpayev adelantó pronto al Chelsea, pero los anfitriones australianos aprovecharon repetidamente la mala defensa para mantener el partido en el caos.
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Pedro, hambriento de éxito, recibe elogios de su nuevo entrenador
Con el Chelsea, de forma inesperada, por detrás en la segunda parte, Alonso introdujo una batería de sustituciones de primer nivel para rescatar el partido. El delantero brasileño Joao Pedro se erigió en el héroe indiscutible, al firmar un rápido hat-trick final para cambiar por completo el rumbo del encuentro en Sídney. Alonso se mostró encantado con el impacto del atacante y con su mentalidad de élite sobre el terreno de juego.
"Él [Pedro] tiene mucha hambre. Está realmente, realmente decidido a hacer una gran temporada. Marcó muchos goles, pero creo que quiere seguir marcando más y más", dijo Alonso después del partido.
Las preocupaciones defensivas eclipsan el brillo ofensivo
Pese al brillante juego ofensivo del Chelsea, su endeble línea defensiva dará a Alonso muchos motivos de preocupación de cara a su primera campaña en la Premier League. El Western Sydney expuso una y otra vez a una joven unidad defensiva que en todo momento pareció lejos del ritmo del partido.
Anthony Pantzopoulos y Aydan Hammond castigaron los errores iniciales del Chelsea, mientras que un despeje desviado permitió a Dylan Scicluna devolver temporalmente la ventaja a los locales. Incluso después de que el Chelsea introdujera a habituales del primer equipo, un pase impreciso de Estevao permitió a Awan Lual batir de nuevo a Robert Sanchez.
Por fortuna para el Chelsea, su inmenso poderío ofensivo tapó sus evidentes fragilidades defensivas. La prometedora perla Jamie Gittens mantuvo su gran estado de forma y marcó el tercer gol poco después de salir desde el banquillo.
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La plantilla de Alonso se enfrenta a la prueba del Tottenham
Aunque Alonso estará satisfecho por comenzar su etapa con una victoria, la actuación defensiva pone de relieve el enorme trabajo táctico que queda por hacer entre bastidores. El técnico español tiene por delante cinco amistosos de pretemporada para apuntalar su zaga y establecer un sistema táctico fiable.
Chelsea tendrá que corregir rápidamente su estructura defensiva mientras se prepara para una prueba mucho más exigente este fin de semana. El Chelsea volverá a la acción el sábado con un amistoso de alto perfil contra su rival londinense Tottenham en Sídney.
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