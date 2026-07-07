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Un guion desgarrador: ¿cómo Egipto desperdició un logro histórico en 13 minutos ante Argentina?

Argentina vs Egipto
Argentina
Egipto
World Cup
L. Messi
L. Scaloni
H. Hassan
M. Ziko
M. Shobeir
FEATURES
Analysis
Argentina
Egipto
EE. UU.

El sueño de los faraones se convierte en una pesadilla

Egipto estuvo a punto de lograr un triunfo histórico en el Mundial. Ganaba 2-0 a Argentina hasta el minuto 79, pero en los últimos 13 minutos la Albiceleste remontó y venció 3-2.

La disciplina defensiva de Egipto y la reacción final de Argentina muestran cómo el equipo de Hossam Hassan rozó la hazaña y cómo Messi y los suyos se salvaron in extremis.

  • El gol por sorpresa... y la protección de la ventaja

    Hossam Hassan comenzó el partido con Haitham Hassan e Imam Ashour en las bandas, junto a Mohamed Salah y Mostafa Zico en la delantera.

    En los primeros minutos, Egipto mantuvo un bloque defensivo medio, presionando al portador del balón en zonas concretas sin replegarse totalmente.

    Tras el gol de Yasser Ibrahim en el 15’, de cabeza tras un centro de Marwan Attia, los Faraones recularon a un bloque bajo, defendiendo a menudo con seis hombres frente al área para proteger la ventaja cediendo la posesión.

    En la segunda parte mantuvo las transiciones rápidas.

    La calidad de Haitham Hassan y Mohamed Salah en la creación, unida a la fuerza de Mustafa Zico, permitió el segundo gol en el 67’, tras una jugada colectiva en la que participaron Salah y Haitham Hassan.

    • Anuncios

  • Argentina: campeón apagado que requiere una revisión urgente.

    Argentina mostró carencias ante Egipto y Cabo Verde. Es el segundo partido seguido en el que el equipo de Messi sufre: recibió cuatro goles en solo seis remates y no encontró respuestas en los momentos clave.

    En la primera parte le costó penetrar por dentro ante la presión egipcia y la superioridad numérica sobre Mustafa Shubair, además de la repetición de perfiles en el once de Scaloni.

    Será interesante ver si Giuliano Simeone o Nicolás González entran en el once, pues el equipo sufrió para abrir el campo por las bandas.

    La derecha ofensiva fue casi inexistente, mientras que las mejores ocasiones surgieron por la izquierda, lideradas por Nicolás Tagliafico.

  • 13 minutos... ¿Cómo le dio la vuelta al partido Scaloni?

    Lionel Scaloni reforzó el ataque con Lautaro Martínez por De Paul y Nicolás González por Tagliafico, aumentando la presión en el último tercio.

    Hossam Hassan respondió con la entrada de Trezeguet por Haytham Hassan, pero el cambio no aportó el mismo impacto.

    En solo 13 minutos, el partido dio un giro completo.

    En el 79, Romero recortó distancias de cabeza tras pase de Messi y toque de Montiel; el propio Messi igualó en el 83 con un disparo dentro del área, y Enzo Fernández firmó la victoria en el 90+2.

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  • El hombre decisivo... La avalancha de Messi no se detiene

    Aunque Argentina no brilló durante gran parte del partido, Lionel Messi se cargó el equipo al hombro en el momento decisivo. Falló el penalti en el 19, detenido por Shubair en el 21, un revés que podría haber truncado su partido.

    Aun así, lo más valioso fue su capacidad para superar ese golpe y seguir trabajando sin descanso, sobre todo en los últimos veinte minutos, cuando se convirtió en el motor de la remontada.

    Messi jugó sobre todo en la derecha y, a veces, recurrió al centro del campo para construir juego y romper la defensa egipcia, para luego regresar al último tercio.

    Ese patrón de movimientos dio fruto en el gol de Cristian Romero (minuto 79), al ceder el balón con precisión al área, donde, tras un rebote en Montiel, llegó a los pies del defensa argentino.

    Solo cuatro minutos después, Messi marcó el 1-1 con un potente disparo desde dentro del área (83'), demostrando su capacidad para decidir aunque el equipo no brille. Acto seguido llegó el 2-1 definitivo de Enzo Fernández (93).

  • Una pregunta desconcertante... La tarjeta que faltaba en los momentos decisivos

    En los últimos minutos, con ventaja de dos goles, Hossam Hassan debió reforzar la defensa. Con la creciente presión argentina y los cambios ofensivos de Lionel Scaloni, que aumentaron la presencia rival en el área, cabía reforzar la zaga con un defensa como Hossam Abdel-Majeed para conservar la superioridad numérica y contener los centros y duelos aéreos.

    El gol de Cristian Romero (79’) nació dentro del área, antes de que la avalancha argentina creara espacios en su búsqueda del empate, lo que alimenta el debate sobre si un sistema defensivo más sólido habría permitido a Egipto aguantar hasta el final.

    No obstante, no se puede afirmar que ese cambio hubiera evitado la remontada, pero era una opción válida ante el cambio de ritmo del partido y la salida de las piezas clave de Egipto: Imam Ashour y Haytham Hassan, además del bajo rendimiento de los suplentes ofensivos Trezeguet, Marmoush y Zizo, incapaces de cambiar el marcador.

  • Mustafa Shubair: el salvavidas que prolongó el sueño.

    Mustafa Shubair fue clave para que Egipto mantuviera su ventaja ante Argentina, como ya había hecho en otros partidos.

    En el minuto 21 detuvo un penalti de Lionel Messi, señalado dos minutos antes tras un contacto entre Haytham Hassan y Nicolás Tagliafico.

    Sofascore le otorgó un 7,3 tras detener cuatro disparos (tres dentro del área) y el penalti.

    Su valor de «goles evitados» fue de -0,31, lo que refleja los tantos probables que evitó dada la calidad de los disparos.

    Ganó todos los duelos aéreos y rasos, recuperó siete balones, aportó tres acciones defensivas y acertó el 78 % de sus pases (21 de 27).

    Gracias a él, Egipto mantuvo su defensa baja con confianza y acabó la primera parte 1-0, pese a la superioridad argentina en la posesión.

  • Zico... uno de los grandes descubrimientos del torneo.

    Mustafa Zico es una de las figuras del Mundial 2026. Debutó contra Rusia en mayo y desde entonces es clave para Egipto.

    Ha actuado como extremo en ambas bandas y como delantero, destacando por su esfuerzo, sus arrancadas, su agresividad en los duelos y su fuerza física, además de su habilidad con el balón en regates, remates y asistencia a sus compañeros.

    Su irrupción fue la gran sorpresa del torneo, pues pocos lo tenían en cuenta antes del inicio, y su actuación ya forma parte de la historia del fútbol egipcio.

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