«¡Un guerrero!»: un icono del Chelsea elogia al «excelente» Enzo Fernández tras ganar la semifinal de la FA Cup al Leeds

Fernández fue decisivo para el Chelsea en Wembley: cabeceó un centro de Pedro Neto en el minuto 23 y llevó a los Blues a su 17.ª final de la FA Cup.

El tanto premió su tenaz actuación, pese a la polémica por sus comentarios sobre la salida de Enzo Maresca y su interés en el Real Madrid.

Pese al revuelo fuera del campo, Fernández cuajó una actuación dominante en el centro del campo. «Ese hombre me pareció excepcional. Había muchas dudas sobre él por sus comentarios, pero cuando pisa el campo es un luchador y un guerrero», declaró Cole a TNT Sports tras el partido.







