Tras el partido, García declaró a la RTBF que Bélgica remontó el 2-0 gracias a la pérdida de control táctico de Senegal en la segunda parte.

«Conocemos a estos equipos; pierden el control táctico al final», afirmó García. «Con el 2-0, sabíamos que harían todo por proteger su portería, lo que, en mi opinión, es un grave error. ¡Recordadme que, cuando vayamos 2-0 arriba, no hagamos eso! Porque, cuando encajas un gol como el 2-1, el partido cambia y pudimos empatar».

En la rueda de prensa posterior, García negó haber usado esas palabras antes de matizar sus declaraciones.

«No, no, yo no dije eso. Estás malinterpretando mis palabras. Senegal merecía pasar tanto como nosotros», aclaró, según recoge Maxifoot. «Lo que dije es que, cuando vas por delante —y esto es así para todos los equipos del mundo—, tiendes a replegarte e intentar proteger tu portería. Nosotros nos lanzamos al ataque y ellos se replegaron. Y creo que, si no hubiéramos marcado el segundo gol, nunca habríamos remontado».