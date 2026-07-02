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Belgium v Senegal: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Yosua Arya

Traducido por

«Un grave error»: el seleccionador belga explica cómo aprovecharon la debilidad de Senegal para que Romelu Lukaku y compañía lograran una remontada agónica en el Mundial

Belgium
R. Garcia
World Cup
Belgium vs Senegal
Senegal

Bélgica remontó en los últimos minutos y venció a Senegal en los dieciseisavos del Mundial, tras ir 2-0 abajo a cinco del final. El seleccionador, Rudi García, atribuyó la victoria a un cambio táctico y luego aclaró unos comentarios polémicos sobre la estrategia defensiva de Senegal.

  • Bélgica logra una remontada histórica en los últimos minutos

    Bélgica protagonizó una de las remontadas más espectaculares de la historia del Mundial al darle la vuelta a una desventaja de dos goles en los últimos minutos de su partido de la fase de 32 contra Senegal. Con 2-0 en contra en la recta final, los Diablos Rojos forzaron la prórroga y ganaron 3-2, avanzando a octavos.

    Tras el partido, García apuntó que la decisión de Senegal de proteger su ventaja fue el punto de inflexión, y sus palabras desataron un debate.

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  • Rudi Garcia Belgium 2026Getty Images

    García aclara unas declaraciones polémicas

    Tras el partido, García declaró a la RTBF que Bélgica remontó el 2-0 gracias a la pérdida de control táctico de Senegal en la segunda parte.

    «Conocemos a estos equipos; pierden el control táctico al final», afirmó García. «Con el 2-0, sabíamos que harían todo por proteger su portería, lo que, en mi opinión, es un grave error. ¡Recordadme que, cuando vayamos 2-0 arriba, no hagamos eso! Porque, cuando encajas un gol como el 2-1, el partido cambia y pudimos empatar».

    En la rueda de prensa posterior, García negó haber usado esas palabras antes de matizar sus declaraciones.

    «No, no, yo no dije eso. Estás malinterpretando mis palabras. Senegal merecía pasar tanto como nosotros», aclaró, según recoge Maxifoot. «Lo que dije es que, cuando vas por delante —y esto es así para todos los equipos del mundo—, tiendes a replegarte e intentar proteger tu portería. Nosotros nos lanzamos al ataque y ellos se replegaron. Y creo que, si no hubiéramos marcado el segundo gol, nunca habríamos remontado».

  • García insiste en que el impulso fue decisivo en la eliminatoria

    García afirmó que el primer gol de Bélgica cambió el rumbo del partido e insistió en que su análisis valía para cualquier equipo que defienda una ventaja, no solo para Senegal.

    Elogió a Senegal y declaró: «Al marcar el 2-1, el partido cambió de alma. En la prórroga fue como un combate de boxeo. Al final, el penalti estuvo justificado. Senegal merecía pasar tanto como nosotros, pero me alegro de que nos tocara a nosotros, porque remontamos desde muy atrás».

  • Belgium v Senegal: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Bélgica se enfoca en los octavos de final

    Bélgica se medirá a Estados Unidos en octavos de final tras mantener vivas sus opciones en el Mundial de forma espectacular. El equipo de García quiere aprovechar la confianza de su remontada.

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