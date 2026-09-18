El Crystal Palace ha soportado un inicio complicado de la temporada 2026-27, situado en la 16.ª posición de la Premier League tras lograr solo una victoria y sufrir tres derrotas en cuatro partidos. Esa mala racha en el torneo doméstico hizo que el triunfo europeo del jueves se sintiera como un punto de inflexión para Wharton y sus compañeros.

En declaraciones a TNT Sports sobre cómo están encontrando su ritmo con Sage, el centrocampista explicó: "Todavía hay mucho por trabajar, aún es pronto, hay muchos fichajes nuevos. Estamos intentando compenetrarnos lo más rápido posible. Ha sido un comienzo lento, pero esta noche ha sido un gran paso adelante. Aún hubo algunos momentos en los que podríamos haber estado más sólidos atrás, pero sin duda es un paso en la dirección correcta".

Preguntado por su adaptación a las tácticas agresivas del técnico, añadió: "El entrenador tiene una mentalidad muy ofensiva, quiere que juguemos muy arriba. En los entrenamientos trabajamos esos movimientos y creo que hubo unos cuantos buenos momentos en los que jugamos al primer toque, y es bueno ver que eso está empezando a encajar. Cuando llevas la iniciativa, también te ganas al público y, en noches como esta, tener al público de tu lado ayuda. Nos empujó".

Al reflexionar sobre cómo su anterior campaña en la Conference League les preparó para noches como esta, señaló: "El año pasado fue completamente nuevo para muchos de los jugadores. Es un tipo de partido diferente al de la Premier League, con una intensidad distinta. En esta competición, a veces es algo más táctico. Afrontar esta temporada con la experiencia de la pasada solo puede ayudarnos".