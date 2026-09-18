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«Un gran paso adelante»: Adam Wharton espera que la goleada al Lech Poznan pueda impulsar la temporada del Crystal Palace
Una actuación dominante asegura una goleada
El Palace dominó al conjunto polaco con tres goles en la primera parte en Selhurst Park, obra de Yeremy Pino, Chris Richards y Jorgen Strand Larsen. Ya en los últimos minutos del partido, la tarjeta roja a Radoslaw Murawski dejó a los visitantes con diez hombres y allanó el camino para que Eddie Nketiah marcara un cuarto gol. La cómoda victoria por 4-0 es el mayor triunfo del Palace en el fútbol europeo.
- Craig Mercer
«Un gran paso adelante»
El Crystal Palace ha soportado un inicio complicado de la temporada 2026-27, situado en la 16.ª posición de la Premier League tras lograr solo una victoria y sufrir tres derrotas en cuatro partidos. Esa mala racha en el torneo doméstico hizo que el triunfo europeo del jueves se sintiera como un punto de inflexión para Wharton y sus compañeros.
En declaraciones a TNT Sports sobre cómo están encontrando su ritmo con Sage, el centrocampista explicó: "Todavía hay mucho por trabajar, aún es pronto, hay muchos fichajes nuevos. Estamos intentando compenetrarnos lo más rápido posible. Ha sido un comienzo lento, pero esta noche ha sido un gran paso adelante. Aún hubo algunos momentos en los que podríamos haber estado más sólidos atrás, pero sin duda es un paso en la dirección correcta".
Preguntado por su adaptación a las tácticas agresivas del técnico, añadió: "El entrenador tiene una mentalidad muy ofensiva, quiere que juguemos muy arriba. En los entrenamientos trabajamos esos movimientos y creo que hubo unos cuantos buenos momentos en los que jugamos al primer toque, y es bueno ver que eso está empezando a encajar. Cuando llevas la iniciativa, también te ganas al público y, en noches como esta, tener al público de tu lado ayuda. Nos empujó".
Al reflexionar sobre cómo su anterior campaña en la Conference League les preparó para noches como esta, señaló: "El año pasado fue completamente nuevo para muchos de los jugadores. Es un tipo de partido diferente al de la Premier League, con una intensidad distinta. En esta competición, a veces es algo más táctico. Afrontar esta temporada con la experiencia de la pasada solo puede ayudarnos".
El delantero noruego disfruta de su redención
La contundente victoria también fue igual de importante para Strand Larsen, que elevó su cuenta a cuatro goles en seis partidos esta temporada tras asumir la responsabilidad de lanzar un penalti de máxima presión.
Aliviado por estrenarse desde los 11 metros después de fallar sus dos penaltis anteriores con su club y su selección, el delantero declaró a TNT Sports: "Cuando fallas dos [penaltis] seguidos, tienes que reventarlo. Era uno arriesgado, iba un poco más alto de lo que esperaba. Lo disfruté. Yeremy es mi hermano. Quizá merecía tirarlo él, pero yo necesitaba uno después de fallar dos.
"Todos solo queremos mostrarnos ante la afición. Cuando funciona, funciona realmente bien. Podríamos haber ganado este partido por más. Teníamos en mente el partido del domingo".
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La remontada en la Premier League, en el punto de mira
El Palace debe convertir ahora este impulso europeo en puntos en la liga tras la dolorosa derrota por 3-2 del pasado fin de semana ante el recién ascendido Ipswich Town. Sage necesita que sus jugadores muestren exactamente la misma confianza en ataque el domingo para evitar verse pronto en la pelea por el descenso. Lograr una victoria este fin de semana elevaría el ánimo en torno a Selhurst Park antes de que la temporada se detenga por el parón internacional.
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