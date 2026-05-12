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¿Un gran fichaje para la portería del BVB? El Borussia Dortmund quiere a un portero de la Bundesliga

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Al parecer, el BVB busca un rival para su portero titular, Gregor Kobel.

Según el portal Deichstube, el Dortmund se ha interesado por Mio Backhaus, quien tiene contrato con el SV Werder Bremen. La noticia no aclara cuán concreto es el interés por el portero de 22 años.

  • Backhaus, considerado uno de los mayores talentos del fútbol alemán en la portería, ha sido titular de los «verdes y blancos» esta temporada. En total, ha jugado 31 partidos, encajando 54 goles y dejando su portería a cero en cinco ocasiones.

    En el Borussia Dortmund, Gregor Kobel es el portero titular, así que, de fichar, Backhaus llegaría como segundo con proyección a ser el futuro número uno.

    • Anuncios
  • Mio Backhaus Bremen 03212026(C)Getty Images

    El SC Freiburg también está interesado en Backhaus.

    Además, el BVB tiene otras dos opciones en su plantilla: el actual suplente Alexander Meyer y Diant Ramaj, que volverá este verano tras su cesión al 1. FC Heidenheim. Sin embargo, Meyer, con 35 años, ya no es joven, y sobre Ramaj circulan rumores de una posible venta anticipada.

    Además, el BVB competiría con el SC Freiburg, que busca un sustituto para Noah Atubolu.

    El contrato de Backhaus con el Bremen vence el 30 de junio de 2028.

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