Según el podcast «Auffe Süd» de Sky, en el club ya se cuestiona la salida del centrocampista de 30 años.
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¿Un gran error en el mercado de fichajes? La salida sin coste de Julian Brandt parece estar dando que hablar en el BVB
Según esta información, algunos responsables del Dortmund se habrían planteado si no habría sido más acertado ofrecerle a Brandt un nuevo contrato y seguir contando con él más allá del verano. No obstante, no se dan más detalles al respecto, aunque parece que también se debe a que el BVB debe encontrar ahora, en primer lugar, un sustituto para Brandt. La búsqueda sigue, aunque podría cerrarse pronto con el fichaje de Konstantinos Karetsas (KRC Genk).
El contrato de Brandt con los «amarillos y negros» expiraba el 30 de junio de 2026, tras acordar en primavera poner fin a su colaboración de siete años. Desde el 1 de julio, el jugador de 30 años está sin club y, por lo tanto, disponible sin coste.
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Varios clubes de la Bundesliga muestran interés en fichar a Julian Brandt.
El futuro del jugador, que ha disputado 48 partidos con la selección alemana (tres goles), sigue incierto. Varios clubes de la Bundesliga se han interesado, pero su continuidad en Alemania parece poco probable.
Sus exigencias deportivas y económicas descartan a varios equipos de la Bundesliga, aunque el Werder Bremen ha mostrado interés. Sin embargo, su margen financiero limita la operación. Además, el propio Brandt preferiría probar una experiencia en el extranjero hacia el final de su carrera.
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¿A qué equipo se incorporará Julian Brandt la próxima temporada?
En las últimas semanas muchos clubes se han interesado por este jugador de 30 años. El Atlético de Madrid lo siguió, pero su interés se enfrió. La semana pasada el Betis se sumó, sin avances desde entonces.
Desde Países Bajos se mencionó al Ajax, dirigido por Jordi Cruyff, y desde Italia se habló de un intento de la AS Roma.
Daniel Farke, exentrenador del filial del BVB, lo sigue para llevarlo al Leeds United.
Con el BVB ha marcado 57 goles y dado 70 asistencias en 307 partidos oficiales. Con los amarillos y negros solo ganó un título importante: la Copa de Alemania 2021. Se quedó a las puertas de la gloria en la final de la Liga de Campeones 2024 ante el Real Madrid y en la última jornada de la Bundesliga 2022/23.
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