Según esta información, algunos responsables del Dortmund se habrían planteado si no habría sido más acertado ofrecerle a Brandt un nuevo contrato y seguir contando con él más allá del verano. No obstante, no se dan más detalles al respecto, aunque parece que también se debe a que el BVB debe encontrar ahora, en primer lugar, un sustituto para Brandt. La búsqueda sigue, aunque podría cerrarse pronto con el fichaje de Konstantinos Karetsas (KRC Genk).

El contrato de Brandt con los «amarillos y negros» expiraba el 30 de junio de 2026, tras acordar en primavera poner fin a su colaboración de siete años. Desde el 1 de julio, el jugador de 30 años está sin club y, por lo tanto, disponible sin coste.