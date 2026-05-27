«Un gran entrenador»: el mediocampista estrella del Real Madrid recibió un mensaje especial de su exentrenador, Xabi Alonso, tras la derrota ante el Bayern de Múnich

A Güler le quedó mejor el recuerdo de su trabajo con Alonso que el partido en el Allianz Arena. «Teníamos una relación estupenda; sentía que me había entregado las llaves, justo lo que buscaba».

El exentrenador del Leverkusen solo estuvo seis meses en el club antes de ser destituido en enero, y algunas estrellas se quejaron de sus exigentes sesiones tácticas.

Güler no estaba entre ellos: «Cuando te invita a su despacho y explica algo táctico, es difícil no convencerse». Y añade: «Era alguien que, al despertar, ya pensaba en cómo mejorar a un jugador y cómo comunicarse con él».

Güler fue uno de los destacados del Real Madrid en la primera parte de la temporada y desempeñó un papel clave en el centro del campo. «Arda tiene que estar cerca del balón. Cuantos más toques tenga, mejor jugarán él y el equipo», afirmó Alonso durante el Mundial de Clubes del verano pasado. Güler lo corroboró: «Antes de nuestro primer partido, cuando estaba en el once inicial, me dijo por la mañana: “Quiero que tengas el balón más a menudo que todos los que están a tu derecha”. Cuando oyes eso, ya no cuesta convencerse».