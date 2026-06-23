Un gran club europeo lo quería a toda costa. Antes de renovar con el VfB Stuttgart, Deniz Undav negoció un traspaso multimillonario

Sin embargo, Undav se mantuvo fiel al VfB, donde juega desde 2023. Renegoció su contrato y su salario anual subió a 5,5 millones de euros, convirtiéndolo en el mejor pagado del equipo. Además, recibió de una sola vez una prima de firma de cuatro millones.

No obstante, lo económico no fue el único motivo de Undav para quedarse. En una temporada excepcional (25 goles y 14 asistencias en 46 partidos), el VfB acabó cuarto y se clasificó para la Liga de Campeones. Una opción que el Milan no podía garantizarle, pues el club lombardo terminó quinto en la Serie A y se quedó fuera de la próxima Champions.

Además, se siente muy cómodo en Stuttgart con su esposa Tanja y su hija, y goza de gran prestigio en el equipo de Sebastian Hoeneß. Según Bild, el delantero no quería renunciar a eso.