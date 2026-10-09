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Mikel Arteta - ميكيل أرتيتا - Kooora OnlyKooora.com
Karim Malim
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Un golpe que dejó al descubierto las fisuras: ¿pagará Arteta el precio de su nueva aventura?

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M. Arteta
Arsenal vs Leeds
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Una derrota por tres goles que esconde detrás un cambio mayor

La derrota por tres goles a cero ante el Brighton no fue un simple tropiezo pasajero en una temporada que el Arsenal había comenzado de forma impecable, sino que se convirtió en una verdadera prueba para el proyecto de Mikel Arteta, que busca remodelar a su equipo y llevarlo a una nueva etapa de evolución táctica. Tras años de trabajo para construir una identidad clara que convirtió al Arsenal en uno de los rivales más difíciles de la Premier League, el técnico español parece dispuesto a renunciar a algunos de los métodos que forjaron su éxito, en busca de soluciones más flexibles y con mayor capacidad para imponer el control.

Pero la renovación no siempre llega con los resultados esperados desde el principio, y el enfrentamiento ante el Brighton demostró que la aventura táctica que otorga al Arsenal más opciones ofensivas puede abrir la puerta a problemas que el equipo no estaba acostumbrado a afrontar. Entre el deseo de seguir evolucionando y la necesidad de mantener el equilibrio, Arteta se encuentra ante una pregunta decisiva: ¿cómo mantener sus ambiciones sin dar a sus rivales la oportunidad de aprovechar las debilidades que han aflorado en su nuevo sistema?

Desde que asumió la responsabilidad del Arsenal en diciembre de 2019, Arteta ha trabajado en el desarrollo de su equipo a través de múltiples etapas, aprovechando los cambios que ha experimentado su plantilla y la experiencia que ha adquirido durante su trayectoria en el Emirates Stadium, según informó la British Broadcasting Corporation «BBC».

En sus inicios, el equipo necesitaba una reconstrucción integral y recuperar la confianza en sí mismo, por lo que el técnico español no dudó en adoptar métodos defensivos más conservadores, incluido el juego con cinco defensas en algunos partidos. La prioridad en aquel momento era recuperar el equilibrio y conseguir resultados, algo que se coronó con la conquista de la FA Cup en su primera temporada.

Con el paso del tiempo, Arteta comenzó a desarrollar una identidad ofensiva más fluida, basada en la posesión, los movimientos combinados y la capacidad de generar ocasiones mediante pases cortos. Los rasgos de esta transformación se evidenciaron con claridad en 2022, cuando el Arsenal se volvió más atrevido a la hora de avanzar hacia la portería rival, apoyándose en un grupo de jóvenes jugadores que dieron al equipo velocidad y dinamismo.

Pero la evolución no se detuvo ahí, pues Arteta se orientó posteriormente a construir un equipo más sólido, capaz de controlar el ritmo de los partidos y reducir las fluctuaciones, además de poseer la fortaleza física necesaria para enfrentarse a los rivales en diferentes circunstancias.

Y ahora, el técnico español parece buscar el lanzamiento de una nueva versión del Arsenal, basada en una mayor flexibilidad táctica y en la creación de soluciones adicionales en la construcción del juego, para que el equipo no quede prisionero de un único estilo que a los rivales les resulte fácil estudiar y contrarrestar.

La sensación de liberación tras la conquista del título de la Premier League podría dar a Arteta un mayor margen para la aventura, tanto en la elección de los jugadores como en el reparto de roles sobre el campo. Sin embargo, esta audacia tiene dos caras: puede abrir el camino a mayores éxitos, pero también puede provocar derrotas dolorosas cuando las nuevas ideas no funcionan como se espera.

«El Brighton estuvo realmente magnífico», reconoció así Arteta tras la derrota de su equipo por tres goles a cero antes del parón internacional, en un partido en el que Fabian Hürzeler logró imponer su estilo al vigente campeón.

El Brighton no se limitó a intentar reducir el peligro del Arsenal o a esperar sus errores, sino que afrontó el duelo con un plan audaz, basado en la presión intensa, los movimientos organizados y la capacidad de transitar rápidamente entre la defensa y el ataque. El resultado fue una de las derrotas más dolorosas para el Arsenal, no solo por el marcador, sino porque el equipo pareció incapaz de imponer su estilo habitual o de encontrar los espacios que necesita para desarrollar sus ataques.

Y la derrota llegó en un momento que aumentó la magnitud de las preguntas sobre el nuevo proyecto, sobre todo porque el Arsenal había ganado todos sus partidos anteriores esta temporada. Por ello, la derrota no fue una prueba suficiente del fracaso de los cambios tácticos, pero reveló con claridad que el camino hacia el desarrollo del sistema no estará exento de obstáculos.

Y el mayor desafío que impuso el Brighton fue privar a los jugadores de Arteta del tiempo y el espacio necesarios para construir el juego con calma, obligándolos a tomar decisiones rápidas bajo presión. Y ahí quedó patente la importancia de los nuevos roles que el técnico español otorga a sus jugadores, especialmente en la zona del centro del campo, donde el éxito del sistema depende en gran medida de la precisión en el posicionamiento, la rapidez en el pase y la capacidad de superar la primera presión del rival.

  • Brighton & Hove Albion v Arsenal FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Cambio en el corazón del sistema: Rice retrocede y Lewis-Skelly avanza

    La temporada pasada, el Arsenal se apoyó en Martin Zubimendi en la posición de pivote, mientras que Declan Rice asumió el papel de centrocampista que se mueve entre las dos áreas, aprovechando su capacidad para progresar con el balón y contribuir a la presión y la recuperación de la posesión.

    Con la temporada acercándose a su final, el equipo perdió parte de su ímpetu, antes de que la apuesta por Myles Lewis-Skelly en la posición de lateral retrasado diera al sistema un nuevo impulso que le ayudó a recuperar su vitalidad y superar algunos obstáculos. Desde entonces, Arteta ha seguido depositando su confianza en el joven jugador en este rol, que se ha convertido en una de las claves importantes de la nueva forma de jugar del Arsenal.

    Durante la posesión, el equipo recurre a una estructura táctica que puede describirse como un dibujo 3-1-6, ya que Rice retrocede a la línea defensiva para formar un triplete defensivo junto a Ezri Konsa y Gabriel Magalhães, mientras que Lewis-Skelly asume la responsabilidad de ser el único punto de apoyo en el centro del campo, convirtiéndose en el eslabón de unión entre las líneas defensivas y ofensivas.

    Esta distribución otorga al Arsenal múltiples opciones para sacar el balón desde sus zonas, pero al mismo tiempo impone grandes responsabilidades a los jugadores, especialmente al pivote, que necesita leer los movimientos de los rivales y determinar el momento adecuado para recibir el balón y pasarlo.

    Además, los roles no permanecen fijos todo el tiempo, ya que Riccardo Calafiori, Ben White y Martin Ødegaard intercambian sus posiciones y algunos de ellos retroceden a zonas más profundas, lo que permite formar una base de construcción de juego compuesta por cinco jugadores en algunas fases.

    Estos movimientos permiten al Arsenal alternar entre dos estructuras diferentes, como el 3-2 o el 4-1, según la naturaleza de la presión que imponga el rival y las posiciones de los jugadores disponibles para recibir el balón. El objetivo de ello es crear superioridad numérica en las zonas adecuadas, ofrecer más de una opción de pase y luego progresar con el balón hacia las zonas del rival, en lugar de depender de los balones largos o las acciones individuales.


  • Ipswich Town v Arsenal - Carabao Cup Third RoundGetty Images Sport

    Una nueva arma en la construcción del juego: una pieza clave en el proyecto de Arteta

    La ubicación de Rice en la línea defensiva otorga al Arsenal una ventaja importante relacionada con la capacidad del jugador inglés para manejar el balón bajo presión, ya sea mediante pases precisos o conduciéndolo hacia los espacios abiertos.

    En ausencia de William Saliba, Konsa posee buenas cualidades en la construcción del juego, pero Rice aporta un conjunto de características que hacen que su presencia en esa posición resulte sumamente útil, especialmente cuando se encuentra de cara al campo por completo, con mayor espacio para observar los movimientos de sus compañeros y definir las líneas de pase.

    Este rol difiere de las funciones que desempeña un centrocampista cuando recibe el balón de espaldas a la portería rival, una situación que puede limitar algunas de las capacidades de Rice, pese a su fortaleza física y sus habilidades en los duelos.

    Al retroceder a la línea defensiva, el centrocampista inglés puede aprovechar su buena visión de juego y su capacidad para avanzar con el balón, mientras que Lewis-Skelly asume la responsabilidad de conectar las líneas, en un reparto de roles que busca otorgar al Arsenal mayor control y flexibilidad.

    Sin embargo, el éxito de este sistema sigue dependiendo de la capacidad de los jugadores para ejecutar sus movimientos en el momento adecuado, ya que cualquier retraso en el pase o un mal posicionamiento puede convertir la superioridad numérica en un punto débil que el rival aproveche.

    Lewis-Skelly no obtuvo su lugar en el nuevo sistema por casualidad, sino gracias a un conjunto de características que lo hacen apto para desempeñar el rol de pivote en los espacios reducidos.

    El joven jugador posee serenidad cuando se enfrenta a la presión y capacidad para conservar el balón, además de su habilidad para superar a los rivales en los duelos individuales. Tampoco duda en arriesgar cuando el partido lo requiere, ya sea mediante el regate o con pases directos a los delanteros.

    La importancia de estas cualidades radica en que el pivote no solo necesita recibir el balón y pasarlo al compañero más cercano, sino que también debe romper las líneas de presión y encontrar las vías que permitan al equipo pasar de la defensa al ataque.

    El rendimiento de Lewis-Skelly en esta posición llamó la atención de Thomas Tuchel, seleccionador de Inglaterra, que durante el parón internacional intentó emular algunas de las ideas de Arteta en el uso del jugador.

    Por su parte, a Elliot Anderson se le asignó un rol similar al de Rice, dentro de una línea defensiva formada por tres jugadores, en un intento de aprovechar las ventajas que ofrece esta distribución táctica.

    Este interés confirma que el rol que desempeña Lewis-Skelly va más allá de simplemente ocupar una nueva posición, para convertirse en parte de una idea táctica que puede aprovecharse en distintos niveles.

  • FBL-ENG-PR-BRIGHTON-ARSENALAFP

    ¿Por qué tropezó el Arsenal ante el Brighton?

    Uno de los problemas más destacados que afrontó el Arsenal ante el Brighton fue la ausencia de Lewis-Skelly en la posición de centrocampista de contención, puesto que asumió Bruno Guimarães en su lugar.

    Teniendo en cuenta la naturaleza del rol y sus exigencias, el cambio afectó a la capacidad del equipo para lidiar con la presión, sobre todo porque el Brighton se apoyó en una gran intensidad en sus movimientos, tanto durante la posesión como al intentar recuperar el balón.

    Los jugadores del Arsenal necesitaron habilidades técnicas precisas, una colocación óptima y una rapidez de timing en los movimientos, además de una conciencia constante de la posición de sus compañeros, para sacar el balón de las zonas estrechas.

    Es natural que Guimarães necesite tiempo para adaptarse a las exigencias del rol, pero situarlo en esa tarea ante un equipo que domina la presión individual con tanta eficacia lo colocó ante una prueba difícil, especialmente porque Lewis-Skelly había adquirido una mayor experiencia desempeñando este rol dentro del sistema de Arteta.

    El problema no se detuvo en la identidad del jugador que ocupó la posición, sino que se extendió a la capacidad del Arsenal para tomar las decisiones correctas bajo presión. El estilo del Brighton provocó dudas en los jugadores del conjunto londinense y los obligó a pasar el balón en condiciones para las que no estaban preparados.

    Arteta dijo tras el partido que el problema apareció desde el primer saque de banda, explicando que su equipo se puso a sí mismo en situaciones difíciles en varias ocasiones, antes de subrayar la necesidad de sacar el balón con mayor rapidez, considerándolo una de las lecciones más importantes aprendidas del encuentro.

    Durante el partido, el Arsenal perdió varios balones a causa de pases imprecisos, pese a su fama por su capacidad de imponerse en los duelos individuales. En cambio, el Brighton logró ejercer una presión firme sobre el poseedor del balón, reducir los espacios disponibles ante él y obligar a los jugadores de Arteta a tomar decisiones apresuradas.

    Además, el Brighton no se apoyaba en una presión continua en cada momento, sino que gestionó el partido con inteligencia: a veces retrocedía a zonas más profundas, antes de abalanzarse sobre los jugadores del Arsenal cuando veía la ocasión adecuada.

    Quizá el Arsenal esperaba encontrarse en el escenario habitual, en el que domina el balón en el último tercio y se enfrenta a una defensa replegada que requiere pases cortos y movimientos combinados para penetrarla.

    Pero el Brighton se negó a ceñirse a ese escenario y se apoyó en una organización defensiva que le permitía transformarse rápidamente en presión individual, encargando a los jugadores vigilar a sus rivales y limitar las opciones de pase disponibles ante ellos.

    De esta manera, Hürzeler privó a los jugadores del Arsenal de encontrar a un futbolista sin marca en quien poder apoyarse para construir el ataque, y los obligó a buscar soluciones alternativas que no estaban disponibles con facilidad.

    El Brighton logró imponer un estilo poco habitual a su rival, de modo que el Arsenal no pudo crear las condiciones que prefiere para sacar el balón ni para controlar el ritmo del partido.

    Y ahí reside el peligro de la presión hombre a hombre cuando se ejecuta de forma depurada: no se limita a reducir los espacios, sino que coloca a cada jugador ante la responsabilidad de tomar una decisión rápida bajo presión directa, y pone a prueba la capacidad del equipo para moverse de forma colectiva para romper la marca.

    Para el Arsenal, afrontar este tipo de presión exige más que simplemente mejorar la precisión del pase, ya que el equipo necesita movimientos anticipados y un intercambio constante de posiciones, además de contar con la audacia suficiente para superar al rival en lugar de conformarse con los pases seguros.


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  • Brighton & Hove Albion v Arsenal FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Arteta, ante un desafío recurrente: en busca de nuevas soluciones

    A pesar de lo dura que fue la derrota, el historial de Arteta demuestra su capacidad para afrontar los desafíos tácticos y extraer lecciones de los partidos complicados.

    El Arsenal se enfrentó la temporada pasada a un reto similar durante la final de la Copa de la Liga, cuando el Manchester City recurrió a una organización defensiva diferente, con un dibujo táctico 4-2-4, centrándose en el marcaje por zonas y en cerrar los espacios que conducían a la portería a través del centro.

    Este planteamiento permitió a los defensas del Arsenal conservar el balón en algunas zonas, pero limitó su capacidad para progresar y generar ocasiones desde el corazón del campo, lo que convirtió la penetración del sistema defensivo en una tarea complicada.

    Enzo Maresca volvió a aplicar una idea similar ante el Arsenal en el partido de la Community Shield de esta temporada, aprovechando la eficacia que había mostrado frente al conjunto londinense.

    Sin embargo, el resultado fue diferente esta vez, ya que el Arsenal afrontó el enfrentamiento mejor preparado y dispuso de múltiples soluciones para lidiar con la organización defensiva, aprovechando las cualidades técnicas de sus jugadores y la variedad de sus funciones durante la construcción del juego.

    Esta experiencia revela que Arteta es capaz de modificar sus ideas cuando sus jugadores disponen del tiempo suficiente para comprender los cambios y entrenarlos, lo que le da motivos para ser optimista sobre la posibilidad de resolver los problemas que se evidenciaron ante el Brighton.

    No obstante, hacer frente a la presión individual organizada sigue siendo un desafío más complejo, porque exige capacidad para tomar decisiones bajo presión directa, además de un movimiento colectivo simultáneo para aprovechar cualquier fallo en el marcaje.

    Los cambios de Arteta no se limitan a la construcción del juego desde atrás, sino que se extienden a la forma en que los jugadores se mueven en el último tercio, especialmente en la banda derecha, donde el Arsenal ha pasado a apoyarse en un esquema más flexible y menos simétrico entre ambos costados del campo.

    Kai Havertz pasó a moverse en ocasiones hacia la banda derecha, mientras que Ben White avanza desde la posición de lateral hacia zonas más adelantadas, al tiempo que Bukayo Saka alterna entre mantenerse en el extremo y meterse por dentro.

    Al mismo tiempo, Rice y Ødegaard se desplazan hacia los espacios adecuados para recibir el balón y participar en la construcción de los ataques, lo que ofrece al equipo opciones variadas y dificulta la labor del rival a la hora de determinar las responsabilidades defensivas. Este planteamiento busca crear superioridad numérica en espacios reducidos, intercambiar pases cortos, sacar a los defensas de sus posiciones y, después, aprovechar los espacios que surgen como consecuencia de sus movimientos.

    Esta idea cobra especial importancia ante los equipos que se apoyan en un bloque defensivo bajo, uno de los desafíos a los que se enfrentó el Arsenal en las temporadas anteriores. En lugar de limitarse a dar pases alrededor del área, el equipo busca atraer al rival hacia un lado determinado y luego trasladar el balón a los espacios libres en el centro o en el costado contrario.

    Estos movimientos se tradujeron en ocasiones y goles durante la presente temporada, además de otorgar a Arteta recursos adicionales para romper la organización defensiva de los rivales. Sin embargo, la flexibilidad ofensiva impone, a cambio, mayores responsabilidades defensivas, ya que los jugadores deben mantener el equilibrio al perder el balón y evitar dejar amplios espacios que puedan aprovecharse en los contraataques.


  • SSC Napoli v Arsenal FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    ¿Cómo responderá Arteta? Un nuevo capítulo en la evolución del Arsenal

    La respuesta de Arteta a lo sucedido ante el Brighton será una etapa importante en la trayectoria de su proyecto, ya que tendrá que determinar si el problema se debe a una mala ejecución de las nuevas ideas o a la necesidad de introducir ajustes en el reparto de funciones y en la manera de gestionar la presión.

    La solución podría comenzar por mejorar la velocidad del pase y los movimientos sin balón, ofreciendo opciones adicionales al jugador que está siendo presionado, para que no se vea obligado a retener la pelota durante demasiado tiempo o a tomar una decisión precipitada.

    Asimismo, los cambios en la colocación de los centrocampistas y los defensas pueden ayudar a crear mejores ángulos de pase y reducir la capacidad del rival para imponer un marcaje individual sobre todas las opciones disponibles.

    Esto no significa necesariamente renunciar al nuevo esquema táctico, sino que lo que puede requerirse es desarrollarlo para que sea más capaz de adaptarse a los distintos estilos de los rivales, sobre todo porque lo que funciona ante un equipo que se apoya en el repliegue defensivo puede no ser eficaz frente a un equipo que presiona con fuerza en todo el campo.

    En definitiva, la derrota ante el Brighton parece una advertencia temprana para Arteta, y no un veredicto definitivo sobre su proyecto. El equipo que se ha acostumbrado a pelear por los títulos no puede conformarse con repetir los métodos que le dieron superioridad en las temporadas pasadas, ante la búsqueda constante de sus rivales por descubrir sus puntos débiles y reducir la distancia que los separa.

    El cambio conlleva riesgos evidentes y puede provocar algunos tropiezos durante la fase de adaptación, pero sigue siendo una necesidad para cualquier equipo que quiera mantener su posición en la cima. Y entre corregir los errores y aferrarse a sus nuevas ideas, Arteta intentará convertir el golpe del Brighton en una oportunidad para reconstruir al Arsenal de una forma más variada y flexible.

    La pregunta ya no tiene que ver únicamente con la capacidad del Arsenal para imponer su estilo habitual, sino con su capacidad para encontrar un estilo diferente cuando el rival logra desactivar sus planes. La respuesta a esta pregunta podría definir los rasgos del próximo capítulo del proyecto de Arteta y revelar si su nueva aventura llevará al equipo a un nivel superior o le obligará a revisar sus cálculos antes de que sea demasiado tarde.


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