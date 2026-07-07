La Federación Alemana de Deportes Olímpicos (DOSB) lamenta la decisión del COI sobre la combinación. «Comparto la decepción de las y los atletas que, durante años, han trabajado con disciplina, pasión y sacrificio para cumplir su sueño olímpico y que ahora deben aceptar esta decisión», declaró el presidente de la DOSB, Thomas Weikert: «Al mismo tiempo, debemos reconocer que el COI debe adaptar el programa olímpico a las nuevas circunstancias para garantizar la viabilidad futura de los Juegos».

Corea del Norte había competido desde los primeros Juegos de Invierno en Chamonix 1924, aunque la “disciplina reina” de los deportes de invierno ya estaba en la cuerda floja desde hacía años. El COI, comprometido con la igualdad de género, criticó su escasa difusión, el limitado número de países competitivos y una audiencia global reducida, aspectos que hasta ahora solo permitían la participación masculina.