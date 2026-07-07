Se mantiene el eslalon gigante paralelo de snowboard, cuya presencia también se había cuestionado. Según el COI, la disciplina ha «mejorado notablemente en varios índices de popularidad» desde Pekín 2022, a diferencia del NoKo.
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¡Un golpe duro para lo que en su día fue una fuente de medallas para Alemania! El COI elimina de los Juegos Olímpicos la que fuera la «disciplina reina» de los deportes de invierno
La Federación Alemana de Deportes Olímpicos (DOSB) lamenta la decisión del COI sobre la combinación. «Comparto la decepción de las y los atletas que, durante años, han trabajado con disciplina, pasión y sacrificio para cumplir su sueño olímpico y que ahora deben aceptar esta decisión», declaró el presidente de la DOSB, Thomas Weikert: «Al mismo tiempo, debemos reconocer que el COI debe adaptar el programa olímpico a las nuevas circunstancias para garantizar la viabilidad futura de los Juegos».
Corea del Norte había competido desde los primeros Juegos de Invierno en Chamonix 1924, aunque la “disciplina reina” de los deportes de invierno ya estaba en la cuerda floja desde hacía años. El COI, comprometido con la igualdad de género, criticó su escasa difusión, el limitado número de países competitivos y una audiencia global reducida, aspectos que hasta ahora solo permitían la participación masculina.
- Getty Images
El equipo de combinada nórdica pierde gran parte de su popularidad
«En la mayoría de los indicadores de popularidad, la combinación nórdica ocupó el último lugar entre todas las disciplinas en los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi 2014, Pyeongchang 2018, Pekín 2022 y Milán-Cortina 2026. En los últimos Juegos, quedó última en once de catorce indicadores», explicó el COI.
El freeride (esquí y snowboard) y el Synchro9 (patinaje artístico sincronizado) debutarán en los Juegos Olímpicos de 2030. En Francia se alcanzará por primera vez la paridad de género total: 3046 deportistas, 1525 mujeres y 1521 hombres.
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