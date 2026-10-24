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جلال السالم - الاتفاقx/EttifaqSa
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Un goleador convertido en mago: cinco estrellas que merece la pena ver en la octava jornada de la Joy Elite League

FEATURES
Jawwy Elite League U-21
Al Hilal U21 vs Al Fateh U21
Al Hilal U21
Al Fateh U21
Al Ettifaq U21 vs Al Taawoun U21
Al Ettifaq U21
Al Taawoun U21
Al Nassr U21 vs Al Qadisiyah U21
Al Nassr U21
Al Qadisiyah U21
Arabia Saudita

Una nueva jornada de la Liga de Élite de Joy sale a la luz, y con ella aparecen nuevos talentos que la afición espera ver desplegar su magia por los campos del Reino.

La octava jornada de la Liga de Élite de Joy comienza mañana domingo y se prolonga a lo largo de dos días, que podrían presenciar el nacimiento de nuevos talentos capaces de portar el estandarte del fútbol saudí en los próximos años.

  • El mago de Al-Fateh: Montassar Al-Chekak

    Y no hay duda de que el partido más destacado que esperan las aficiones es el duelo cumbre que enfrenta a los equipos del Al-Hilal y el Al-Fateh, en el estadio del club de la capital en Riad.

    Ambos equipos cuentan con numerosos talentos jóvenes, y sin duda el más destacado es el delantero llegado desde Cabo Verde, Jefferson Ramos, quien ocupa el tercer puesto en la tabla de goleadores de la competición con 6 goles.

    Pero si el talento de En Ras es evidente a la vista, el Al-Fateh tiene entre sus filas a otro mago que, con sus pases decisivos, ayudó al delantero africano a situarse entre los goleadores de la presente edición de la competición.

    Hablamos aquí de Muntassir Al-Shaqqaq, que logró fabricar 3 goles durante la temporada actual de la Liga Saudí sub-21, situándose en el tercer puesto de la lista de los máximos asistentes de la competición.

    Y no hay duda de que un partido ante un equipo del tamaño del Al-Hilal es una ocasión ideal para que cualquier jugador exhiba su talento ante todos, especialmente si posee un gran talento como el de Muntassir Al-Shaqqaq.

  • Abdulelah Al-Ghamdi

    Pero la magia de Montaser Al Shiqaq, así como el talento goleador de Jefferson Ramos, no encontrarán fácil el camino hacia la portería del Al Hilal, ante la presencia del brillante guardameta Abdulilah Al Ghamdi.

    Es cierto que el Al Hilal es un equipo ofensivo, que impone su dominio sobre sus rivales y llena sus redes de goles, pero al mismo tiempo necesita un portero atento que proteja su área de los contraataques de los rivales.

    Ese papel lo ha desempeñado Al Ghamdi de la mejor manera durante la presente temporada de la Liga Joy de las Estrellas, siendo el portero que más veces ha mantenido su portería a cero, con 3 partidos.

    A lo largo de 6 partidos, la portería del Al Hilal ha encajado solo 6 goles, a un promedio de un gol por partido, y cuenta con la tercera defensa más sólida por detrás del Al Ittihad y el Al Khaleej.

    Al Ghamdi tendrá un papel importante ante el Al Fateh para privar a Jefferson Ramos de sus mordidas goleadoras y mantener su portería a cero por cuarta vez en la presente temporada.

  • El sustituto del goleador

    La octava jornada de la Liga Joy de la Élite será testigo de otra cumbre, entre los equipos de Al-Ittifaq y Al-Taawoun, quintos y sextos en la tabla de clasificación respectivamente.

    Al-Taawoun sigue afectado por la ausencia de su delantero Basem Al-Oreini, máximo goleador la temporada pasada de la Liga Joy de la Élite, quien fue promovido al primer equipo esta temporada en la Liga Roshn.

    Pero parece que "el azucarero de Al-Qassim" ha encontrado al sucesor de Al-Oreini en la anotación de goles: Abdulmajid Sharif, que ha marcado 4 goles durante la presente temporada de la Liga Saudí sub-21.

    Al-Sharif ocupa el octavo puesto en la tabla de goleadores de la competición, a un solo gol de 3 jugadores que han marcado 5 goles.

    Abdulmajid Sharif espera volver a aparecer con fuerza durante el enfrentamiento ante Al-Ittifaq, con el fin de continuar en la lucha por el título de goleador en la presente temporada.

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  • Un goleador convertido en mago

    En cuanto al Al-Ettifaq, todas las miradas estarán puestas en Mohammed Al-Issa, máximo goleador de la presente edición de la Liga Joy de Élite con 8 goles, aunque hay otra estrella que fue el máximo goleador del equipo antes de Al-Issa.

    Se trata de Jalal Al-Salem, máximo goleador del Al-Ettifaq la temporada pasada en la Liga Saudí sub-21, y que estuvo peleando por el título de máximo artillero de la competición hasta las últimas jornadas.

    A pesar de que ese olfato goleador ha disminuido durante la presente temporada, detrás de él se esconde otro sentido no menos importante: la capacidad de generar goles.

    Al-Salem es el jugador que más goles ha generado en la presente edición de la Liga Joy de Élite, con 4 asistencias, y sin duda sueña con fabricar la quinta, y quizás también con marcar, en un exigente partido ante el Al-Taawoun.

  • Muhannad Al-Qudhaibi, el mago del Al-Qadisiyah

    Jalal Al-Salem no es el único que encabeza la lista de los máximos asistentes en la temporada actual de la Liga Joy de la élite, ya que iguala con él otro mago del Al-Qadisiya: Muhannad Al-Qudaibi.

    La temporada pasada, aparecieron muchos jugadores destacados en el equipo del Al-Qadisiya, especialmente en la parcela ofensiva, y parece que Al-Qudaibi será el primer mago del conjunto oriental durante la temporada actual.

    Muhannad Al-Qudaibi tiene una oportunidad de oro para mostrar su magia en un fuerte partido ante el Al-Nassr, en el estadio de este último en Riad.

    El Al-Nassr sufre de manera evidente desde el inicio de la temporada actual, especialmente a nivel defensivo, ya que ha encajado 7 goles en 5 partidos, lo que supone una oportunidad destacada para Al-Qudaibi de brillar en un partido grande de esta magnitud.