Y no hay duda de que el partido más destacado que esperan las aficiones es el duelo cumbre que enfrenta a los equipos del Al-Hilal y el Al-Fateh, en el estadio del club de la capital en Riad.

Ambos equipos cuentan con numerosos talentos jóvenes, y sin duda el más destacado es el delantero llegado desde Cabo Verde, Jefferson Ramos, quien ocupa el tercer puesto en la tabla de goleadores de la competición con 6 goles.

Pero si el talento de En Ras es evidente a la vista, el Al-Fateh tiene entre sus filas a otro mago que, con sus pases decisivos, ayudó al delantero africano a situarse entre los goleadores de la presente edición de la competición.

Hablamos aquí de Muntassir Al-Shaqqaq, que logró fabricar 3 goles durante la temporada actual de la Liga Saudí sub-21, situándose en el tercer puesto de la lista de los máximos asistentes de la competición.

Y no hay duda de que un partido ante un equipo del tamaño del Al-Hilal es una ocasión ideal para que cualquier jugador exhiba su talento ante todos, especialmente si posee un gran talento como el de Muntassir Al-Shaqqaq.