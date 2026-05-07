Los goles de Lukas Kübler (19’, 72’) y Johan Manzambi (41’) desataron la locura en la afición del Friburgo. Pau Victor marcó para el Braga (79’), que jugó casi todo el partido con diez por la roja a Mario Dorgeles (6’). El conjunto de Schuster se apoyó en su gran fortaleza como local: el Sport-Club ha ganado sus siete partidos en casa en esta Europa League.

Antes del encuentro, el portero local Noah Atubolu afirmó en RTL: «Sabemos de lo que somos capaces; será una batalla». El SC no pudo contar con Yuito Suzuki. El japonés se fracturó la clavícula derecha el domingo en el 1-1 contra el Wolfsburgo. En su lugar, Schuster alineó al veterano Nicolas Höfler.

Arropado por sus ruidosos aficionados, el Friburgo dominó desde el inicio y a los seis minutos se quedó con un jugador más: Dorgeles, autor del gol de la victoria en la ida, derribó a Jan-Niklas Beste cuando se plantaba solo ante la portería y vio la roja directa señalada por el árbitro Davide Massa.

A partir de ahí, el Braga se dedicó más a perder tiempo que a atacar, mientras la presión local crecía. El gol llegó pronto: un centro despejado demasiado corto terminó rebotando entre Kübler y un rival y entró en la portería.

El Friburgo siguió presionando con calma y amplió la ventaja: Manzambi entró por la izquierda y batió al portero con un disparo al segundo palo desde 20 metros. Así dio la vuelta al marcador de la ida, aunque antes del descanso Víctor Gómez golpeó el poste (45’+1).

En la reanudación el Sport-Club buscó sentenciar: Grifo golpeó el poste (47'), Ginter lanzó raso y por poco (49') y Hornicek despejó in extremis un tiro de Manzambi (53').

Ante 33.700 espectadores, entre ellos el exseleccionador alemán Joachim Löw, el Braga no se rindió: Jean-Baptiste Gorby (58’) y Joao Moutinho (69’) fallaron el empate. Kübler amplió la ventaja de cabeza, antes de que el Braga volviera a meter emoción al partido.