Debido a compromisos televisivos, a la leyenda del Bayern solo se le había reservado un papel de revulsivo. Müller entró en la segunda parte con el 1-1 y, en el 62’, marcó el gol que dio la ventaja a los canadienses.

Sin embargo, su participación fue breve: reemplazado en el 72’ por falta de ritmo tras el largo viaje.

Vancouver ganó 4-1 y llega con ventaja al partido de vuelta del 14 de julio, pero la breve aparición de Müller, a pocos días del inicio de la MLS, despierta dudas.