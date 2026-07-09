El martes por la noche, el campeón del mundo de 2014 aún estaba en el estadio viendo el dramático y emocionante partido de octavos de final del Mundial entre Suiza y Colombia (4-3 en la tanda de penaltis). El encuentro se jugó en Vancouver, ciudad que Müller eligió como hogar deportivo. Sin embargo, al haberse perdido gran parte de la pretemporada por sus compromisos con Magenta TV, no entró en el once inicial del partido de ida de cuartos de final del Campeonato de Canadá contra el Cavalry FC.
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Un gol y media hora en cancha: el experto en Mundiales Thomas Müller debutó de forma curiosa
Debido a compromisos televisivos, a la leyenda del Bayern solo se le había reservado un papel de revulsivo. Müller entró en la segunda parte con el 1-1 y, en el 62’, marcó el gol que dio la ventaja a los canadienses.
Sin embargo, su participación fue breve: reemplazado en el 72’ por falta de ritmo tras el largo viaje.
Vancouver ganó 4-1 y llega con ventaja al partido de vuelta del 14 de julio, pero la breve aparición de Müller, a pocos días del inicio de la MLS, despierta dudas.
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Müller se enfrentará pronto a Lewandowski en la MLS
El 17 de julio, los Whitecaps debutarán en liga ante el Chicago Fire. Müller se reencontrará con su excompañero en el Bayern, Robert Lewandowski.
Pese a ello, Müller se mostró optimista y subrayó la motivación que aún lo empuja a saltar al campo: «Ya lo he vuelto a sentir claramente desde la banda: tengo muchas ganas de volver a pisar el césped. Quiero volver a darlo todo. Me siento bien físicamente».
Müller trabajará como comentarista de televisión durante el Mundial
Hasta entonces, los espectadores alemanes estaban acostumbrados a ver al delantero en la cobertura del Mundial de Magenta TV. Junto al exentrenador del Liverpool, Jürgen Klopp, y al presentador Johannes B. Kerner, analizaba los partidos con franqueza, charlaba con los protagonistas en la banda e incluso aplaudió a Lionel Messi.
Aunque la MLS ya arrancó, no se prevé una despedida definitiva de la televisión. El reto logístico para este jugador de 36 años avanza rápido: para la final del Mundial, el 19 de julio en Nueva York/Nueva Jersey, Müller ya planea estar de nuevo en la costa este.
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