El fichaje de Rodri, estrella del Manchester City, por el Barcelona ha entrado en una fase decisiva, pero la última información, procedente de Inglaterra, supone un cambio importante en unas negociaciones que se creían prácticamente encaminadas hacia su desenlace.

El Manchester City sigue rechazando las ofertas presentadas por el Barcelona, al considerar que las cantidades ofrecidas todavía no alcanzan sus exigencias económicas, lo que podría hacer que las negociaciones se prolonguen más de lo previsto.

El Barcelona sabe que debe realizar un último intento para convencer al club inglés, mientras Rodri sigue aferrado a su deseo de explorar la posibilidad de regresar a la Liga española.

El diario Sport informó, citando a la cadena Sky Sports, de que Rodri no está dispuesto a romper su relación con el Manchester City para acelerar el proceso de traspaso.

Según información de Sky Sports, Rodri comunicó al Manchester City que, si el Barcelona no paga la cantidad que exige el club inglés, no presionará para marcharse y completará los 12 meses que le restan de contrato.

Esta información supone un giro importante, ya que muestra a Rodri en una posición más tranquila de la que aparentaba durante las últimas horas.