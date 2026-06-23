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Karim Malim

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Un giro radical en el fútbol romano... Un nuevo proyecto sacude los cimientos del fútbol italiano

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Malago sorprende: Conte y Maldini, protagonistas de la próxima etapa.

La victoria aplastante de Giovanni Malagò en la presidencia de la Federación Italiana de Fútbol marca una nueva etapa. Promete reformas radicales y devolver a la selección a la élite mundial.

Su victoria no fue solo un cambio de liderazgo, sino el inicio de una nueva era de renovación, necesaria tras las crisis recientes, según destacó «La Gazzetta».

Al frente del proyecto está el veterano entrenador Antonio Conte, favorito para dirigir la selección, junto al legendario Paolo Maldini, próximo a asumir la dirección técnica, en una apuesta por unir experiencia, carisma y visión dentro de los Azzurri.

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    La victoria electoral otorga a Málaga un amplio mandato.

    En el hotel Cavalieri Waldorf Astoria de Roma, Giovanni Malagò fue elegido presidente de la Federación Italiana de Fútbol con el 68,58 % de los votos.

    Tras conocerse el resultado, Malagò saludó a sus seguidores, subió al estrado y abrazó a su rival, Giancarlo Abiti, en un gesto de unidad.

    Malagò, que dirigió el club Anieni y presidió el Comité Olímpico Nacional Italiano durante doce años, es una de las figuras más influyentes del deporte italiano.

    Su extensa trayectoria fue clave para ganar la confianza de los votantes, que confían en que pueda resolver los problemas estructurales del fútbol italiano en las selecciones, la gestión administrativa y la formación de talentos.

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    Conte, la primera opción para dirigir a la Azzurri

    Tras la victoria, se habló del siguiente paso: elegir al seleccionador que guíe a la selección en la próxima etapa.

    Antonio Conte lidera la lista, por delante de Roberto Mancini y otros candidatos.

    Su prestigio se basa en los títulos conseguidos con Juventus, Inter y Nápoles, además de su paso previo por la azzurra.

    Su personalidad fuerte y su capacidad para construir equipos competitivos lo hacen ideal para liderar la reconstrucción, especialmente en un momento en que la azzurra necesita recuperar su identidad y espíritu de lucha.

    Malago sabe que convencerlo será difícil, pues Conte está acostumbrado a trabajar con clubes. Aun así, el presidente confía en sus contactos y credibilidad para lograrlo.

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    Maldini, el ingeniero que dirigirá el proyecto técnico.

    Además del entrenador, destaca Paolo Maldini como pieza clave del nuevo proyecto.

    La leyenda del Milan y de la selección italiana es el candidato más probable para ocupar el cargo de director técnico, un paso que muchos consideran la piedra angular del proceso de reestructuración del fútbol italiano.

    Su experiencia directiva en el Milan, donde reconstruyó un equipo competitivo en Europa y Italia, avala su candidatura.

    Su prestigio entre afición y jugadores aporta además gran credibilidad al proyecto.

    Malagò cree que su liderazgo impulsará las selecciones, el plan de formación de jóvenes y la identidad técnica del calcio.

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    Una amplia mayoría refuerza las posibilidades de reforma

    La victoria de Malago no fue solo electoral, sino que obtuvo una cómoda mayoría que le da gran poder para aplicar su programa.

    Tras conocer los resultados, el nuevo presidente admitió que superar el 61 % ya sería un éxito, pero que el 69 % obtenido había superado sus expectativas.

    Malagò afirmó que el resultado demuestra un deseo real de cambio en el sistema del fútbol italiano y destacó que la próxima fase necesita la colaboración de todos.

    Insistió en que la reforma no dependerá de una sola persona, sino de un trabajo colectivo que incluya a clubes, federaciones locales, entrenadores y jugadores.

    Esta mayoría le permite impulsar las reformas necesarias en la estructura y la gestión de la federación.

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    Un enfrentamiento directo con las crisis del sistema futbolístico

    Malago sabe que los retos van más allá de los resultados de la selección: implican un sistema que necesita revisión.

    Tras la victoria, afirmó que el fútbol italiano debe cambiar sus métodos para recuperar su prestigio.

    Advirtió que, de no hacerlo, otras instancias impondrán cambios desde fuera, situación que la Federación quiere evitar con un proceso de modernización interna.

    Las reformas incluyen infraestructuras, canteras y una mejor coordinación entre las instituciones del fútbol italiano.

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    Tensión creciente en el ámbito político

    Uno de los principales retos de la nueva dirección es la tensa relación entre el fútbol y las autoridades políticas.

    La polémica creció tras decisiones gubernamentales que recortaron fondos para programas de desarrollo juvenil.

    En la asamblea electoral, varias figuras destacadas criticaron la forma en que las instancias políticas gestionan los asuntos del fútbol y pidieron respetar la independencia de las instituciones deportivas.

    Malagó insiste en colaborar con el Estado, pero reitera que se debe respetar la especificidad del deporte.

    Por ello, planea reunirse con los responsables gubernamentales para iniciar una etapa de relación más equilibrada.

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    El comienzo de una nueva era

    La elección de Giovanni Malagò como presidente de la Federación Italiana de Fútbol anuncia una etapa de ambición y desafíos.

    Su proyecto no se limita a cambiar nombres, sino que busca redefinir el futuro del fútbol italiano. Con el deseo de contratar a Antonio Conte y la inminente llegada de Paolo Maldini a un cargo clave, la afición espera que esta revolución administrativa devuelva a la Azzurra a su sitio entre los gigantes del fútbol mundial.

    El mensaje de las elecciones fue claro: hay ganas de cambio. El éxito se verá en el campo en los próximos años.