Un club inglés de primera línea, aún sin nombre, puja fuerte por Atubolu, opción que encaja con sus planes.

Reactivar la operación es urgente para todas las partes, pues el canterano del Friburgo se había jugado mucho en las negociaciones.

Su gran sueño de fichar por el Newcastle United se desvaneció durante las negociaciones. Otras opciones, como Hull City, Bournemouth o la Real Sociedad, no le atrajeron. Hasta ahora, el portero parecía estancado en Breisgau.