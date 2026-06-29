Según Sky Sport Suiza, el extremo del BVB está en la lista de deseos del Al-Ahli.
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¿Un giro inesperado en el mercado de fichajes? La estrella del BVB, Karim Adeyemi, podría reemplazar a un exjugador del Manchester City
Los responsables del histórico club saudí ya preparan varios escenarios para la próxima ventana de fichajes con el fin de reforzar la plantilla. Según el informe, un factor clave es la posible salida de Riyad Mahrez, lo que abriría la puerta a un fichaje del internacional alemán.
El argelino de 35 años, quien jugó en el Manchester City entre 2018 y 2023, sigue siendo clave en el club del desierto, aunque su posible salida se analiza desde hace tiempo.
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Adeyemi podría suceder a Mahrez
El Al-Ahli valora a Adeyemi por su velocidad, su habilidad para superar rivales en el uno contra uno y su versatilidad ofensiva. El perfil de este veloz delantero encaja con los requisitos de la dirección deportiva.
Por ahora no hay oferta formal ni acuerdo, así que el club sondea el mercado con cautela.
La situación no variará hasta definir salidas, sobre todo la de Mahrez: si se confirma su marcha, Al-Ahli contactará de inmediato con Adeyemi.
El futuro de Adeyemi en el BVB también es incierto
Adeyemi entrará la próxima temporada en el último año de su contrato, por lo que quedaría libre de traspaso en el verano de 2027 si el BVB no logra renovar al delantero, que juega en el Borussia Dortmund desde 2022.
Sin embargo, según Bild, las posturas están lejos: el jugador, que cobra 6,5 millones al año, pide más de diez.
Además, él y sus asesores quieren incluir una cláusula de rescisión. Dadas las marcadas fluctuaciones en el rendimiento del jugador de 24 años, es poco probable que el BVB acepte todas sus exigencias. Según Ruhr Nachrichten, ya hay malestar en la directiva del BVB porque las negociaciones están estancadas.
Adeyemi no es titular con Niko Kovac: ha jugado 28 partidos con una media de 42 minutos y, en 2026, ha marcado cuatro goles entre Liga y Champions.