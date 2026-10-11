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Traducido por

Un giro impactante: la estrella del Real Madrid, un "enigma indescifrable" en el Bernabéu

FEATURES
Primera División
Real Madrid
J. Mourinho
B. Silva
España

El panorama da un giro de 180 grados: la estrella del Real Madrid queda fuera de los planes

8 minutos con el Real Madrid y 7 minutos con la selección de Portugal: ese es el tiempo total que ha disputado Bernardo Silva desde el pasado 12 de septiembre.

Desde esa fecha, el conjunto blanco y la selección portuguesa han jugado 7 partidos en total, en los que la participación del centrocampista ha sido prácticamente inexistente, nula en algunas ocasiones.

El diario Sport señaló en un informe que la ausencia de Bernardo Silva del primer plano de esta manera resulta tan sorprendente como misteriosa.

Bernardo Silva comenzó la temporada como un jugador importante en los planes del entrenador José Mourinho, quien le otorgó el papel de futbolista polivalente dentro del campo, encargándole aportar fluidez y velocidad a la circulación del balón.

Y este punto no es menor, ya que parecía que su llegada podía solucionar parte de las grandes carencias que ha sufrido el Real Madrid a lo largo de varias temporadas.

  • Real Madrid v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Mourinho criticó el estado físico de Bernardo Silva con un tono sarcástico

    Todos los indicios apuntaban a que el papel del jugador portugués sería fundamental en el once del Real Madrid durante toda la temporada, y a que sería uno de los fichajes más importantes cerrados por el club en el mercado de verano. Pero después de apenas dos meses de competición, parece que Bernardo Silva ha desaparecido de los planes de Mourinho.

    El técnico ha tomado la decisión de apostar por una doble pivote con potencia física y capacidad para moverse sin descanso, formada por Fede Valverde y Aurélien Tchouaméni, mientras que el buen nivel que ofrece Arda Güler, junto al gran número de futbolistas capaces de ocupar las posiciones ofensivas por detrás del delantero, limitan enormemente las opciones de Bernardo Silva de jugar en una posición más adelantada.

    Durante el verano, Mourinho criticó el estado físico de su jugador portugués con un tono irónico, al afirmar: "Es un futbolista muy importante para nosotros, pero el pobre es otro de esos a los que les gusta no hacer nada durante las vacaciones. Le ha venido muy bien no hacer nada en su tiempo libre, y por eso ha vuelto con una condición física peor, y tiene que mejorar".

    El entrenador hizo estas declaraciones a principios de agosto, y desde entonces han pasado dos meses, pero el misterio que rodea a Bernardo Silva no ha dejado de crecer de forma notable.

    Además, su escasa participación con la selección de Portugal invita a pensar que su estado físico es la principal razón de su ausencia de los terrenos de juego, aunque el asunto sigue resultando sorprendente cuando se trata de un futbolista de la talla de la antigua estrella del Manchester City.

  • Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Bernardo Silva ha disputado 282 minutos con el Real Madrid

    Desde su debut profesional con el Mónaco en 2014, Bernardo Silva ha disputado entre 44 y 58 partidos en cada una de sus temporadas, además de haber sido titular en prácticamente todos los encuentros.

    Se trata de un jugador acostumbrado a superar los 3000 minutos de juego cada temporada, e incluso en algunas campañas alcanzó los 4000 minutos. Sin embargo, hasta ahora con el Real Madrid solo ha jugado 282 minutos, la mayoría de ellos al inicio de la presente temporada.

    Y todo esto ocurre en un momento en el que el Real Madrid echa en falta precisamente a un futbolista con mejor visión en el trato del balón, que se mueva constantemente y lo reclame a sus compañeros.

    Así, continúa el misterio en torno a Bernardo Silva, y los próximos meses determinarán hasta qué punto el Real Madrid acierta en la valoración del fichaje que cerró para incorporarlo.

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