Un giro impactante: la estrella del Real Madrid, un "enigma indescifrable" en el Bernabéu

Todos los indicios apuntaban a que el papel del jugador portugués sería fundamental en el once del Real Madrid durante toda la temporada, y a que sería uno de los fichajes más importantes cerrados por el club en el mercado de verano. Pero después de apenas dos meses de competición, parece que Bernardo Silva ha desaparecido de los planes de Mourinho.

El técnico ha tomado la decisión de apostar por una doble pivote con potencia física y capacidad para moverse sin descanso, formada por Fede Valverde y Aurélien Tchouaméni, mientras que el buen nivel que ofrece Arda Güler, junto al gran número de futbolistas capaces de ocupar las posiciones ofensivas por detrás del delantero, limitan enormemente las opciones de Bernardo Silva de jugar en una posición más adelantada.

Durante el verano, Mourinho criticó el estado físico de su jugador portugués con un tono irónico, al afirmar: "Es un futbolista muy importante para nosotros, pero el pobre es otro de esos a los que les gusta no hacer nada durante las vacaciones. Le ha venido muy bien no hacer nada en su tiempo libre, y por eso ha vuelto con una condición física peor, y tiene que mejorar".

El entrenador hizo estas declaraciones a principios de agosto, y desde entonces han pasado dos meses, pero el misterio que rodea a Bernardo Silva no ha dejado de crecer de forma notable.

Además, su escasa participación con la selección de Portugal invita a pensar que su estado físico es la principal razón de su ausencia de los terrenos de juego, aunque el asunto sigue resultando sorprendente cuando se trata de un futbolista de la talla de la antigua estrella del Manchester City.