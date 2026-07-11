Según The Athletic, Sporting Kansas City puja por el jugador ofensivo de 34 años y evalúa ficharlo.
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¿Un giro espectacular? Tras dejar el Liverpool FC, Mohamed Salah tendría una nueva opción de traspaso
Se asegura que, entre los equipos de la Major League Soccer, un club del Medio Oeste tiene más opciones de ficharlo. Aun así, la operación está lejos de concretarse.
De momento, el jugador sigue prefiriendo quedarse en Europa o fichar por un club saudí, aunque las ofertas no abundan.
- AFP
Mohamed Salah dejó el Liverpool FC el 1 de julio
Salah acordó con el Liverpool FC una salida anticipada al final de la pasada temporada. Tras nueve años con los Reds, el egipcio quedó sin equipo el 1 de julio.
Llegó en 2017 procedente de la AS Roma y, en 442 partidos con los Reds, marcó 257 goles y dio 123 asistencias.
Recientemente disputó el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México con Egipto y cayó 2-3 ante la campeona Argentina en octavos.
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