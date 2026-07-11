Goal.com
En directo

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Mohamed SalahGetty Images
Christian Guinin

Traducido por

¿Un giro espectacular? Tras dejar el Liverpool FC, Mohamed Salah tendría una nueva opción de traspaso

Major League Soccer
M. Salah
Fichajes
Premier League
Liverpool
Sporting Kansas City

Tras dejar el Liverpool FC, Mohamed Salah busca nuevo club. ¿Se atreverá a dar el salto a la MLS?

Según The Athletic, Sporting Kansas City puja por el jugador ofensivo de 34 años y evalúa ficharlo.

  • Se asegura que, entre los equipos de la Major League Soccer, un club del Medio Oeste tiene más opciones de ficharlo. Aun así, la operación está lejos de concretarse.

    De momento, el jugador sigue prefiriendo quedarse en Europa o fichar por un club saudí, aunque las ofertas no abundan.

    • Anuncios
  • FBL-WC-2026-MATCH88-AUS-EGYAFP

    Mohamed Salah dejó el Liverpool FC el 1 de julio

    Salah acordó con el Liverpool FC una salida anticipada al final de la pasada temporada. Tras nueve años con los Reds, el egipcio quedó sin equipo el 1 de julio.

    Llegó en 2017 procedente de la AS Roma y, en 442 partidos con los Reds, marcó 257 goles y dio 123 asistencias.

    Recientemente disputó el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México con Egipto y cayó 2-3 ante la campeona Argentina en octavos.

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
Major League Soccer
St. Louis City crest
St. Louis City
STL
Sporting Kansas City crest
Sporting Kansas City
SKC
Amistosos
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Sunderland crest
Sunderland
SUN