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Spain v Belgium: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Un gigante español se lleva la victoria temprana en la final del Mundial

España vs Argentina
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EE. UU.

El Atlético de Madrid ha logrado un hito excepcional antes de la final del Mundial 2026 entre España y Argentina, al ser, por tercera vez consecutiva, el club con más jugadores en la final.

Según France 24, el Atlético de Madrid de Diego Simeone liderará la final con más jugadores que ningún otro club.

El club madrileño cuenta con nueve jugadores bajo contrato en ambas plantillas: los seis argentinos Julián Álvarez, Tiago Almada, Nahuel Molina, Juan Musso, Giuliano Simeone y Nico González (cuya cesión por parte de la Juventus ha finalizado).

Además del cuarteto español formado por Álex Baíña, Marcos Llorente, Marc Popel y Alejandro Grimaldo, fichado del Bayer Leverkusen el 30 de junio.

Al excluir a Nico González, cuya cesión finalizó, e incluir a Grimaldo, el número de representantes colchoneros en la final llega a nueve.

El club lo ha confirmado en su web: es «el equipo con más jugadores en una final del Mundial desde Italia 1934».

  • Villarreal CF v Atletico de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Por tercera vez consecutiva

    No es la primera vez que el Atlético de Madrid lidera la lista de clubes con más jugadores en la final del Mundial. Ya lo hizo en las dos ediciones anteriores: en 2018, con los franceses Lucas Hernández, Griezmann y Lemar, y el croata Vrsaljko;

    En 2022 repitió con Griezmann y los argentinos Molina, De Paul y Correa.

    El Barcelona le sigue con ocho jugadores, todos de España.

    El Real Madrid, en cambio, solo aporta un jugador: el lateral español Marc Cucurella, fichado del Chelsea y aún sin debutar con el equipo blanco.

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