El Atlético de Madrid ha logrado un hito excepcional antes de la final del Mundial 2026 entre España y Argentina, al ser, por tercera vez consecutiva, el club con más jugadores en la final.

Según France 24, el Atlético de Madrid de Diego Simeone liderará la final con más jugadores que ningún otro club.

El club madrileño cuenta con nueve jugadores bajo contrato en ambas plantillas: los seis argentinos Julián Álvarez, Tiago Almada, Nahuel Molina, Juan Musso, Giuliano Simeone y Nico González (cuya cesión por parte de la Juventus ha finalizado).

Además del cuarteto español formado por Álex Baíña, Marcos Llorente, Marc Popel y Alejandro Grimaldo, fichado del Bayer Leverkusen el 30 de junio.

Al excluir a Nico González, cuya cesión finalizó, e incluir a Grimaldo, el número de representantes colchoneros en la final llega a nueve.

El club lo ha confirmado en su web: es «el equipo con más jugadores en una final del Mundial desde Italia 1934».