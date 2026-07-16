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Maradona and Messigrok
Abobakr El Mokadem

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¿Un genio rebelde o un cazador de títulos? ¿Messi ya ocupa el trono de Maradona?

FEATURES
España vs Argentina
España
Argentina
World Cup
Barcelona
Boca Juniors
D. Maradona
L. Messi
España
Argentina
EE. UU.

Una polémica que no tendrá fin entre los seguidores de estas dos leyendas

Durante años, Argentina tuvo un dogma: Diego Armando Maradona era la mayor estrella del fútbol y el favorito de los aficionados.

Sin embargo, con el tiempo, Lionel Messi reescribió la historia, batió récords y ganó el Mundial de Catar 2022, acercándose al título de 2026.

 Los logros del exbarcelonista reabren un debate antes tabú en las calles de Buenos Aires: ¿ha superado Messi a Maradona o seguirá siendo Diego inalcanzable por muchas cifras que acumule «La Pulga»?

  • maradonaChatGPT

    Maradona: el orgullo de una nación en los pies de una leyenda.

    Maradona ocupa un lugar único en el corazón de los argentinos desde los años ochenta hasta hoy, tras su fallecimiento en noviembre de 2020.

    Para valorar su leyenda no importan tanto las cifras como el contexto: su triunfo en el Mundial de México 1986 fue, más que un éxito deportivo, una revancha para un país aún herido por la guerra de las Malvinas.

     Sus dos goles a Inglaterra resumieron su genio pícaro y rebelde.

    En el Mundial de 1990 llevó a Argentina a la final con una rodilla hinchada y un pie lesionado, y aunque perdió ante Alemania por un polémico penalti, su esfuerzo confirmó su imagen de héroe dispuesto a sacrificarse por su país.

    • Anuncios
  • Diego MaradonaGetty Images

    ¿Por qué los argentinos adoran a Maradona hasta la locura?


    Maradona ocupa un lugar especial en el corazón de los argentinos. Todos, incluso las leyendas del fútbol como Lionel Messi, hablan de él con orgullo.

    Fuera del deporte también se le ve como un héroe, lo que lleva a preguntarse: ¿por qué los argentinos lo adoran tanto?

    La clave está en que lo veían como el jugador que representaba al pueblo en la cancha.

    Nacido en la pobreza de Villa Fiorito, Buenos Aires, y formado en el querido Boca Juniors, comprendió como nadie el día a día de su gente.

     Maradona sufrió como ellos, habló su idioma y coreó sus consignas, convirtiéndose en un mito.

    Los argentinos admiraban sus defectos tanto o más que sus virtudes: sus declaraciones agresivas contra la FIFA, sus posturas políticas rebeldes e incluso su adicción a las drogas y su vida caótica fuera del campo.

     Todo ello, aunque muchos aficionados del mundo lo criticaron, no mermó el cariño argentino; al contrario, lo convirtió en un hombre de carne y hueso que reflejaba sus desengaños y sus alegrías.

  • Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

     Messi... El lenguaje implacable de las cifras


    Si Maradona escribió epopeyas emocionales y deportivas, Lionel Messi ha reescrito la historia con cifras y brillantez constante.

    Llevó a Argentina a tres finales: subcampeón en 2014, campeón en 2022 y a un paso del título en 2026.

    Así, disputará su tercera final, algo que Maradona no logró (jugó dos).

    Además, Messi ha logrado lo que Maradona no consiguió en toda su carrera: ganar dos veces la Copa América.

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  • Maradona MessiSocial

    ¿Qué le falta a Messi en el corazón de Argentina?


    A pesar de sus logros, algunos dicen que Messi carece de una ventaja que tuvo Maradona: crecer en Argentina y conectar con la gente al jugar en Boca Juniors.

    Messi se fue de Argentina a los 13 años para fichar por el Barcelona y nunca jugó en clubes populares como Boca o River.

    Ha vivido la mayor parte de su vida en España y ahora en Estados Unidos, lo que, para muchos, lo convierte en un producto de la cultura europea, no en un hijo de los barrios populares argentinos como Maradona.

    Además, su carácter tranquilo e introvertido, su búsqueda de estabilidad familiar y su rechazo a los enfrentamientos lo alejan de la polémica.

    Este estilo de vida lo ha convertido en un icono mundial, pero le ha restado el carisma popular con el que Diego, mediante sus declaraciones contundentes y actitudes rebeldes, movía a las masas y conectaba con el carácter argentino.

  • FBL-WC-2026-MATCH70-JOR-ARG-FANSAFP

    ¿Messi ya ocupa el trono de Maradona?


    Fuera de Argentina, la balanza favorece al exjugador del Barcelona, quien supera a Maradona en estadísticas y afianzará esa ventaja si gana el Mundial el domingo.

    En Argentina, sin embargo, la discusión sigue abierta por la relación casi espiritual que mantienen con Maradona, forjada en la fragilidad humana y la victoria nacional en un momento de desánimo.

     Con Messi sienten respeto y orgullo por un mago que les ha dado gloria y ha cambiado su historia futbolística.

    Entre el orgullo por los logros de Messi, criado en el extranjero con una personalidad tranquila, y el apego espiritual al rebelde Maradona, hijo de los barrios pobres de Argentina, la pregunta sobre quién es la estrella número uno para los argentinos seguirá abierta, con respuestas que dependerán de las preferencias de cada seguidor de estas dos leyendas.

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