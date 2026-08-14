La jueza Tais de Paula Scheer dictaminó que el testimonio de la víctima tenía un peso probatorio significativo, al considerarlo lo suficientemente consistente y coherente como para justificar una condena incluso sin un examen forense.

En su sentencia por escrito, la magistrada explicó: "La materialidad y la autoría del delito de violación en grado de tentativa quedaron probadas por el testimonio firme, coherente y consistente de la víctima, corroborado por el conjunto de pruebas, lo cual es suficiente para una condena incluso en ausencia de un examen forense. El testimonio de la víctima en delitos sexuales cometidos en un entorno doméstico tiene un especial peso probatorio, dada la naturaleza reservada de los hechos y la vulnerabilidad de la parte ofendida, de conformidad con el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género y la jurisprudencia consolidada."

Mientras tanto, Paranaense se desvinculó del procedimiento, afirmando a través de las redes sociales: "Como se trata de un proceso sometido a secreto judicial, el Club no comentará su contenido ni los hechos que se debaten en él. La decisión procede de un tribunal de primera instancia y está sujeta a recurso. El Club no forma parte del proceso y respetará su curso regular, observando las garantías legales aplicables hasta cualquier eventual sentencia firme."